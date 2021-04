Carro atropela dois polícias perto do Capitólio em Washington

Um carro atropelou dois polícias esta sexta-feira nas imediações do edifício do Capitólio em Washington D.C, levando as autoridades a emitir um alerta de segurança.

A polícia do Capitólio confirmou o incidente, esclarecendo que o condutor foi detido e levado para o hospital, assim como os dois agentes feridos, um dos quais em estado grave. Foi emitido um alerta de segurança com ordens para os funcionários presentes no complexo se manterem no interior do edifício e saírem de perto das janelas e portas.

O incidente ocorreu pouco depois das 13 horas (mais cinco horas em Portugal continental). O carro embateu contra uma barreira de segurança na entrada Norte do complexo que rodeia o Capitólio e, segundo o USA Today, é a zona de acesso que costuma ser usada pelos senadores.

As imagens televisivas mostram várias ambulâncias perto do local do incidente. Há relatos de tiros perto do local do atropelamento, mas a polícia do Capitólio não fez qualquer referência.

Depois de ter atropelado os dois agentes policiais, o condutor saiu do veículo armado com uma faca nas mãos e foi baleado, segundo duas fontes citadas pela CNN.

Por ser feriado não é provável que estivesse muita gente a trabalhar no Capitólio, e na agenda não havia qualquer sessão do Congresso marcada. O Presidente Joe Biden está fora de Washington a passar o fim-de-semana da Páscoa em Camp David, diz a imprensa norte-americana.

O esquema de segurança em torno do edifício foi ampliado desde a invasão de 6 de Janeiro por grupos de apoiantes do ex-Presidente Donald Trump que tentaram impedir a certificação da contagem dos votos das eleições presidenciais. No entanto, nos últimos tempos algumas barreiras de protecção começaram a ser retiradas e foi diminuído o contingente de elementos da Guarda Nacional que tinham sido destacados logo após a insurreição.