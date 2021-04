Áustria ficou de fora do acordo de distribuição de vacinas adicionais para países da UE em pior situação

A Áustria, Eslovénia e República Checa ficaram isoladas nas negociações para a distribuição de doses adicionais de vacinas contra a covid-19 para os Estados-membros da União Europeia que enfrentam maior carências.

Na quinta-feira, a maioria dos Estados-membros decidiu distribuir cerca de 2,85 milhões de doses de vacinas para um grupo de cinco países (Bulgária, Croácia, Eslováquia, Estónia e Letónia) que tem sido mais atingido pela pandemia nas últimas semanas e enfrenta maiores dificuldades no processo de imunização

A proposta que teve origem na presidência portuguesa do Conselho da UE foi rejeitada pelos governos da Áustria, Eslovénia e República Checa, que se negaram a ceder doses e têm sido particularmente críticos do sistema de distribuição de vacinas no continente. O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, tem sido o líder mais vocal nas críticas, acusando alguns países de fazerem negócios à revelia do sistema europeu.

Nas últimas semanas, as negociações chegaram a um ponto crítico, com a Áustria e os seus aliados a ameaçarem bloquear a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer se Bruxelas não lhes cedesse uma parte maior da distribuição.

“Viena perdeu a discussão, a boa vontade e amigos com estas palhaçadas”, disse ao Financial Times um diplomata europeu sob anonimato, que acusou o Governo austríaco de uma “chocante falta de solidariedade”.

O episódio acabou por ser ainda mais prejudicial para a República Checa que seria um dos Estados-membros com direito a receber doses adicionais, explica o Politico Europe.

Apesar da oposição, a distribuição de doses extra para países em maiores dificuldades foi aprovada. O primeiro-ministro português, António Costa, saudou a decisão que, afirmou, irá permitir “vacinar pelo menos 45% da população de cada Estado-membro até ao final de Junho”.

As negociações tensas evidenciam os problemas que têm afectado o mecanismo de vacinação levado a cabo por Bruxelas, que centralizou as aquisições para depois distribuir as doses de forma proporcional pelos 27 Estados-membros.

A vacinação na UE tem decorrido a um ritmo lento, quando comparado com o que acontece nos EUA ou no Reino Unido. O processo tem sido marcado por atrasos no fornecimento e por uma relação contenciosa com alguns laboratórios, como a AstraZeneca. Apenas 10% da população europeia recebeu uma dose da vacina contra a covid-19 e só 4% obteve a imunização completa.

A Organização Mundial de Saúde manifestou preocupação com a lenta progressão da vacinação na Europa e pediu a manutenção de medidas de isolamento físico, numa altura em que vários países apresentam sinais de novos picos de contágio.

A lentidão tem levado alguns países a procurar alternativas fora dos contratos assinados pela UE, como a Hungria. Depois de acusar outros países de o terem feito, a Áustria iniciou conversações para comprar doses da vacina Sputnik V, desenvolvida pela Rússia.