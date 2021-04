Em cima de uma vila romana, em Vilamoura, construiu-se um campo de golfe

O solo que os turistas hoje pisam em Vilamoura já foi também cobiçado pelos romanos, assim como pelos visigodos e muçulmanos. O passado arqueológico do sítio mostra-se no museu Cerro da Villa, situado junto à marina dos grandes iates. Porém, a história da humanidade passa ao lado das multidões que procuram o lifestyle estampado na propaganda turística “Temos aqui 5.000 anos de história”, anuncia o arqueólogo Filipe Henriques, antecipando a reabertura do museu a partir de segunda-feira. “Costumo dizer às minhas colegas do município: Cerro da Vila é romano, Loulé é Islão”. Os dois espaços complementam a oferta cultural do concelho que exibe as “Actas Municipais mais antigas do país (1384), classificadas de “tesouro nacional”.