Sempre a perder os auscultadores sem fios? Esta nova tendência pode ser a solução

Já deu por si sem saber onde estão os auscultadores sem fios? Encontrou um deles perdido na mala, mas não faz ideia onde está o outro? O problema é comum e para cada problema há alguma solução — brincos que seguram os auscultadores são a nova tendência.

Nos últimos anos surgiram várias ideias para evitar que se percam os auscultadores sem fios, como as populares micro bolsas de luxo da Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent e Valentino, com o espaço exacto para os guardar. Agora, a tendência são jóias que seguram os auscultadores.

Foto Bolsa para auscultadores da Chanel DR

“Estava constantemente a perder os meus AirPods, especialmente durante os primeiros dias de confinamento”, contou a designer Delfina Delettrez, à revista Vogue britânica. Por isso, criou uns brincos que permitem ter sempre “à mão” os auscultadores. Foram um sucesso automático para as reuniões de Zoom e chegaram a ser incluídos no desfile da colecção da próxima Primavera/Verão da Fendi. A designer é descendente do fundador da marca italiana e, além de ter marca própria, é a responsável pela secção de joalharia da Fendi.

Os brincos de Delfina Delettrez são de design minimalista com uma pequena pérola, da qual sai um fio em ouro de 18 quilates que segura os auscultadores. Num curto vídeo partilhado no Instagram mostra os brincos — que custam 850 euros — com a seguinte legenda: “Como atendo as minhas chamadas agora.” Para quem não usa brincos, a designer também criou um colar com o mesmo sistema — 1900 euros.

E se é tendência, a Louis Vuitton também não podia deixar passar e incluiu uns destes brincos na sua colecção do último Verão. Foram desenhados para serem colocados no cabo dos auscultadores, e não no furo das orelhas. Incluem duas correntes douradas assimétricas com os monogramas da marca e custam 264 euros.

Foto Brincos para auscultadores da Louis Vuitton — 264 euros DR

O design mais original ficou a cargo da marca Misho e da designer Suhani Parekh que criou uns vistosos brincos dourados com espaço para incluir os auscultadores. Foram pensados como “arquitectura moderna para o corpo”, descreve a designer à Vogue, e “abraçam” os auscultadores. No site da marca estão marcados como best seller e custam 123,95 euros.

Além de brincos e colares, também as correntes — sim, como aquelas para segurar os óculos — podem ser boas aliadas para não perder os seus auscultadores, especialmente naqueles dias com dezenas de reuniões Zoom. Há para todos os gostos, desde fios de ouro, de nylon, de corda, de pele ou pérolas.