SketchTour Portugal Reload: Volta a Portugal a escrever e a desenhar

É uma “prova” em sete etapas, iniciativa dos Urban Sketchers e do Turismo de Portugal, que pretende traçar um retrato das regiões turísticas do país. Junta 20 sketchers a onze escritores e autores de língua portuguesa. A viagem começa na Madeira entre 7 e 12 de Abril.

É uma nova forma de descobrir Portugal. Aliando a ilustração à literatura, a segunda edição da SketchTour Portugal vai juntar os desenhos de vinte sketchers nacionais e estrangeiros às narrativas de onze escritores, de forma a atravessar cenários e paisagens do país e erguê-los em realidade e ficção.

Seja a preto e branco ou a cores, sete regiões de Portugal vão servir de pano de fundo para retratos e histórias que pretendem “promover a oferta e o turismo literário”, ao mesmo tempo que se demonstra que o país está preparado para receber quem procura os “activos que continuam a fazer de Portugal um dos destinos de eleição”, lê-se em comunicado. A iniciativa nasceu em 2017 de uma parceria entre o Turismo de Portugal e a Urban Sketchers, uma organização sem fins lucrativos de promoção de artistas que desenham e ilustram locais.

A primeira etapa da SketchTour Portugal Reload realiza-se entre 7 e 12 de Abril e vai levar a escritora Marcela Costa e a sketcher francesa Charline Moreau à Madeira, numa viagem que conta ainda com Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, como anfitrião.

O objectivo final a iniciativa nacional é criar centenas de desenhos e histórias, tal com aconteceu na primeira edição, mas desta vez também se aposta na construção de dez webisodes (uma série feita exclusivamente para ser transmitida na Internet), um documentário e um livro ilustrado, com prefácio de Mia Couto.

Foto SketchTour Portugal

Os onze autores e escritores da língua portuguesa, que vão acompanhar os sketchers por Portugal, provêm de gerações diferentes, mas têm um só propósito: “Ampliar os desenhos dos Urban Sketchers com as suas palavras e narrativas e inspirar futuras viagens a portugueses e estrangeiros.”

Para além da Madeira, a SketchTour Portugal Reload vai ainda passar pelo Algarve, Alentejo, Centro de Portugal, Açores, Porto e Norte e a Região de Lisboa – todos ainda com data por anunciar. Entre os sketchers internacionais, a iniciativa destaca a colaboração de Lapin, Stefano Faravelli, Ian Fennelly, Simo Capecchi, Nina Johansson e Reham Ali.

Já do lado dos escritores e autores de língua portuguesa, pode-se contar, além de Marcela Costa,​ com as narrativas de Mia Couto, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz, Gonçalo Cadilhe, Rui Cardoso Martins, Sérgio Godinho, Marcela Costa, Matilde Campilho e Jacinto Lucas Pires.

O website da SketchTour Portugal vai ser, regularmente, actualizado com o resultado das diferentes viagens do projecto e com uma biblioteca de paisagem sonora, de forma a “criar uma nova percepção das experiências e do destino através de conteúdos mais acessíveis.”