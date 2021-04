Selo de Mar: Pedro e Victor estão a fazer garum como no tempo dos romanos

O restaurante Can The Can está a lançar um novo projecto de valorização de peixes considerados menos nobres, utilizando antigas técnicas de conservação. Há muxama, pastrami, foie gras , sangacho, chouriço de atum, toucinho de espadarte e garum , o famoso molho de peixe dos romanos.

“O garum de ostra está com um cheiro a mar incrível”, entusiasma-se Pedro Almeida, chef do restaurante Can The Can, no Terreiro do Paço, em Lisboa. “E o segundo que fizemos, de cavala, está maravilhoso, ficou mais límpido e tudo”, acrescenta Victor Vicente, investigador e responsável pelo conceito Selo de Mar.