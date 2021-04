Ninguém despeja as suas cinzas numa vinha a perder de vista

Por cá, os “quintais” de vinha, sejam as curraletas do Pico ou os socalcos históricos do Douro, ainda são pouco valorizados. Tirando umas poucas excepções, ter uma vinha velha soa mais a calvário do que a privilégio. A ilusão ainda sopra a favor da vinha grande, de preferência com rega e bem nutrida de herbicidas.