Auditoria da Deloitte não basta para passar cheque ao Novo Banco

O Governo já recebeu a auditoria da Deloitte às contas de 2019 do Novo Banco. A auditoria é um passo essencial para a nova injecção de capital no banco, que na semana passada enviou ao Fundo de Resolução uma factura de 600 milhões de euros por conta dos prejuízos de 2020. Mas não é o único no caminho para o Estado passar o cheque à instituição presidida por António Ramalho, que antecipa que a auditoria não detectou “desconformidades relevantes”.