Novo Banco, um abcesso sem cura à vista

Na apresentação das contas de 2020, António Ramalho, CEO do Novo Banco deixou um desejo: “Oxalá o Estado não seja chamado.” Nem depois de se esgotar os 3,9 mil milhões de euros dados como garantia para perdas podemos acreditar no fim do pesadelo?

O Governo já tem a auditoria da Deloitte que não encontrou “desconformidades relevantes” na gestão do Novo Banco. O Parlamento vai em breve ter uma avaliação das contas da instituição. Depois, bastarão uns trabalhos de uma comissão ou outra, uma avaliação ou outra do Fundo de Resolução e o Governo lá terá de desembolsar até 600 milhões de euros para acudir uma vez mais às perdas do banco. É assim há anos e, desta vez, nem a intervenção do Parlamento, que proibiu a inscrição de 478 milhões de euros no Orçamento de 2021 para a operação, salvará o país de mais esta perda afrontosa. Nada a dizer: o Novo Banco tem direito a reclamar esse dinheiro com base num contrato assinado pelo Estado e o Estado tem de assumir o que assina; algo a dizer, porém: as transferências anuais para o Novo Banco tornaram-se no mais doloroso abcesso da nossa democracia.

Por mais auditorias e comissões parlamentares que se façam, o país já percebeu o logro em que foi metido por um contrato assinado pelo Governo do PS e avalizado pelo Banco de Portugal. Na forma, as vendas ao desbarato de activos que justificam os pedidos de injecções de capital público estão conformes ao contrato, e, diz a administração do Novo Banco, integram-se nas exigências europeias e nas melhores práticas internacionais. Na substância, porém, para lá do palavreado financeiro e do jargão impenetrável dos juristas, a história do Novo Banco é bem mais simples: uma operação bem organizada de apropriação de dinheiro do Estado com cobertura legal.

Por muito que António Costa, Mário Centeno e João Leão tentem encontrar expedientes para justificar a sua capitulação, com mais auditoria ou menos, o essencial deste ataque aos nossos direitos como cidadãos e como contribuintes está bem espelhada na declaração de João Costa Pinto, ex-vice-governador do Banco de Portugal, no Parlamento: “Quando se recorre a fundos, especializados, em média, a recuperar investimento em três anos, a ganhar por ano 15% a 20%”, o que implica “que a desvalorização de activos não pode ser inferior a 50%”, as “perdas substanciais” são inevitáveis. Ora foram as condições “excepcionais” dadas ao comprador na venda de créditos, e a sua concretização pela administração do Novo Banco, que afligem.

