FIFA: desporto e direitos humanos

1. Não há espaço para os temas que esta semana suscitou. Procuraremos recuperar essas situações em futuro próximo, ditadas pela relevância e menos pela actualidade. Na nossa playlist desta semana escolhemos o tema em título, desde logo pela sua manifesta acuidade na vivência das pessoas e do desporto. Antes do desporto ou, dito de outra forma, no desporto está sempre presente a dimensão dos direitos humanos. E, por favor, não incorram no grave erro de incorporar os direitos humanos na temática da responsabilidade social das organizações desportivas, como se algo de externo se tratasse.