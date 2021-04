Portimonense goleia na Madeira e afunda Nacional

O Portimonense goleou nesta sexta-feira o Nacional, na Madeira (1-5), e afastou-se da zona de despromoção da Liga. Na 25.ª jornada, que marcou a estreia de Manuel Machado neste regresso à Choupana, os insulares afundaram-se ainda mais na classificação, ocupando agora o último lugar.

No Funchal, os algarvios adiantaram-se no marcador aos 33 minutos, com um golo de Beto, e ampliaram a vantagem em cima do intervalo, através de Luquinha (45').

Na segunda parte, Beto bisou (54') após uma excelente jogada pela direita, e Fali Candé (62') agravou, de livre directo, uma noite terrível para o Nacional, que o melhor que conseguiu foi reduzir para 1-4, aos 68’, num remate de fora da área de Bryan Rochez.

Já no tempo de compensação, Poha lançou Fabrício nas costas da linha defensiva madeirense e o avançado assinou o quinto golo do Portimonense, que conseguiu, desta forma, a vitória mais robusta da temporada na Liga.

Com este resultado, os algarvios, que vinham de duas derrotas consecutivas, subiram provisoriamente ao 10.º lugar do campeonato, com 26 pontos, enquanto o Nacional, que somou a sétima derrota seguida, está em 18.º e último, com 21.