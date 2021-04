Nove portugueses no torneio de arranque do WPT

O mais importante circuito mundial de padel arranca este domingo em Madrid com várias mudanças entre as principais duplas masculinas e femininas.

Cerca de três meses e meio depois de terminar em Menorca o Master Finals, o torneio de final de época do World Padel Tour, o mais importante circuito mundial de padel regressa neste domingo com o Adeslas Madrid Open 2021, a primeira de 18 etapas que, ao longo de nove meses, vão passar por seis países, incluindo Portugal. Com muitas mudanças entre as principais duplas masculinas e femininas, a prova inaugural do WPT vai contar com a participação de nove portugueses.

Após um ano repleto de restrições e percalços, 2021 promete ser um ano intenso a nível de competitividade no WPT e repleto de novidades. Olhando para as oito duplas cabeças-de-série, o Adeslas Madrid Open 2021 assinalará a estreia de várias novas parelhas de topo, sendo que no quadro masculino, no “top-5”, há três pares novos: a esperada e prometedora sociedade entre Fernando Belasteguín e Sanyo Gutiérrez, a união do esquerdino brasileiro Pablo Lima com o talentoso Agustín Tapia e a dupla hispano-argentina entre Paquito Navarro e Martín Di Nenno.

Porém, a maior revolução entre as duplas de topo deu-se entre as mulheres: em relação ao início do WPT 2020, a única parelha que manteve fidelidade foi a formada pelas irmãs gémeas Alayeto.

Com a dupla que dominou o último circuito desfeita (Gemma Triay juntou-se à consagrada Alejandra Salazar e Lucia Sainz à promissora Bea González), o Adeslas Madrid Open 2021 será um excelente balão de ensaio para o que será esta época, sendo que as duas portuguesas que competem na elite do padel mundial também terão novas parceiras.

Sofia Araújo, n.º 17 do ranking e “jogadora revelação” do WPT 2020, terá ao seu lado a fiável espanhola Eli Amatriain, sendo que a lisboeta e a atleta de Logronho vão ser treinadas por Manu Martin, um dos mais consagrados técnicos de padel de Espanha.

Para Ana Catarina Nogueira, a pré-época foi mais conturbada. A jogadora do Porto, n.º 13 do WPT, anunciou em Dezembro que iria jogar com “Cata” Tenorio, argentina de 45 anos que esteve presente em 2017 e 2018 em seis finais do circuito. Porém, na semana passada, “Nogy” comunicou o final precoce da relação com a argentina, e uma nova parceira: a espanhola Teresa Navarro, que em 2020 ultrapassou por uma vez os oitavos-de-final.

Olhando para os quadros do Adeslas Madrid Open 2021, há nove padelistas nacionais inscritos, sendo que no domingo vão estar quatro portugueses em acção. Os primeiros a jogar serão Vasco Pascoal e Miguel Deus, que, a partir das 10h30, vão defrontar o argentino Federico Mouriño e o espanhol Raul Lopez.

Uma hora mais tarde, será a vez de Nuno, o outro dos irmãos Deus, começar a competir no WPT. O jogador de Lisboa terá como parceiro o experiente catalão Guillermo Casal, que, em 2020, conseguiu entrar por uma vez no quadro principal. Deus e Casal vão defrontar uma dupla mais rotinada: os espanhóis Adriá Mercadal e Jesús Bohorquez.

O último a entrar em acção no quadro masculino será Diogo Rocha, que tem entrada directa para a segunda ronda da pré-qualificação. O campeão nacional vai começar o circuito às 17h00 com o catalão Javier Redondo, sendo que os adversários só serão conhecidos na manhã de domingo.

Já rotinadas em jogos do WPT, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro voltam a estar novamente lado a lado no circuito mundial e vão fazer a estreia em 2021 na segunda-feira. As portuguesas vão disputar a primeira ronda da pré-qualificação e, a partir das 13h00, terão um teste difícil contra duas italianas do “top 100”: Carlotta Vannicelli e Carolina Gallorini.

Às 14h00, será a vez de Catarina Vilela. A portuense terá como parceira outra italiana do “top-100” Ana María Ruiz (97.º) e vai defrontar duas espanholas com melhor ranking: Marta Borrero e Alba Rodríguez.

Com estatuto de cabeças-de-série, Sofia Araujo e Ana Catarina Nogueira têm entrada directa no quadro principal e começam a competir na quarta-feira. A primeira a entrar em acção será Araújo. A jogadora de esquerda defronta às 15h00 as espanholas Anna Cortiles e Ana Fernández Fuentes e é favorita.

A última a estrear-se será Ana Catarina Nogueira. A portuense começa a jogar às 16h00, frente a uma das duplas que será apurada via qualifying.