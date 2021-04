Covid-19: DGS aceita adaptações do râguebi e permite regresso dos treinos da formação

A Direcção-Geral da Saúde aceitou as adaptações sugeridas pela Federação Portuguesa de Rugby (FPR) para diminuir o risco de contágio da covid-19, permitindo o regresso de treinos e competições da formação.

“A DGS acolheu as recomendações da FPR sobre a possibilidade de regresso das camadas jovens e a adaptação das modalidades para mitigação do risco de contágio, passando a ser possível, a partir de 19 de Abril, a prática de râguebi adaptado covid-free em todos os escalões etários”, anunciou a federação nas redes sociais.

Mais tarde, a partir de “3 de Maio”, passará mesmo a ser permitido praticar “râguebi total, sem limitações, nos treinos das camadas jovens”, estando ainda prevista a “possibilidade de competição”.

No entanto, e apesar de considerar que “estas modificações são positivas para a retoma do desporto jovem”, a FPR promete “continuar a sensibilizar as entidades competentes para os custos elevados associados à obrigatoriedade de realização de testes laboratoriais”.

O râguebi foi considerado modalidade de risco muito elevado de contágio da covid-19, motivo pelo qual as competições dos escalões de formação se encontram suspensas desde Março do ano passado.