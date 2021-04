Conceição lamenta ter passado por “arruaceiro, ordinário e delinquente”

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamentou nesta sexta-feira que o episódio da discussão com Paulo Sérgio, técnico do Portimonense, o tenha colocado à mercê de insultos e acusações que considera injustos.

“Dois treinadores passaram a linha que define o aceitável do não aceitável. Foi demasiado da nossa parte”, começou por reconhecer, sobre um episódio que valeu processos disciplinares, antes de criticar o tratamento que recebeu.

“Mas pior do que isso foram os insultos à minha família. Passei a semana a ouvir que era arruaceiro. Passei por javardo, gentalha, ordinário, delinquente e, no final da segunda semana, falaram dos meus pais. Vejam ao que isto chegou. Penso que é demasiado feio. Nada justifica o que foi dito nas duas últimas semanas. Foi muito grave. Mas não conseguem minimizar nem abanar o profissional e o homem Sérgio Conceição”, disparou.

Virando agulhas para o futebol, na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste sábado frente ao Santa Clara (20h30, SPTV) o técnico portista lembrou que o FC Porto enfrenta dois desafios: o valor do adversário e o pós-período de selecções.

“Esperamos uma Santa Clara competente, que tem feito um bom campeonato. Nos últimos anos terminou sempre em lugares tranquilos da classificação”, recordou, acrescentando que “nestas semanas de selecções não é fácil juntar as tropas”. “Termos muitos jogadores nas selecções é bom, mas, por outro lado, só hoje o grupo ficou completo na totalidade. Há sempre essa dificuldade”, concluiu.

Conceição aproveitou ainda o tema selecções para elogiar a forma como alguns jogadores do FC Porto se apresentaram no Europeu sub-21. “Tenho noção de que alguns estiveram muito bem, eu vejo os jogos. E fiquei satisfeito com isso. Recebi uma mensagem a dizer que oito dos jogadores titulares contra a Suíça foram lançados por mim no FC Porto. Isso dá-me uma satisfação enorme”.

Por fim, o técnico garantiu que Pepe, indisponível para jogar pela selecção portuguesa, já está apto para ir a jogo pelo FC Porto.