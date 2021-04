Benfica está a um triunfo de ser campeão de voleibol

O Benfica deu, nesta sexta-feira, um passo importante na discussão do título nacional de voleibol. Nos Açores, os “encarnados” derrotaram a Fonte do Bastardo por 0-3, num jogo com alguns adeptos nas bancadas, e estão na frente da final por 2-0, depois da vitória na Luz.

O desequilíbrio no parcial seguiu a mesma linha do triunfo registado em Lisboa. O Benfica até nem entrou da melhor maneira no encontro, mas a partir de meio do primeiro set acelerou para um triunfo sem contestação (19-25).

Muito forte nas acções de serviço e com Tiago Violas em excelente plano na distribuição, os lisboetas ganharam o segundo parcial ainda com mais facilidade (17-25) e, depois de um maior equilíbrio no terceiro set, voltaram a fazer uma grande ponta final para se imporem por 20-25.

Com dois triunfos nesta final, disputada à melhor de cinco, o Benfica fica agora a uma vitória de se sagrar campeão nacional. O próximo encontro entre as duas equipas está marcado para domingo à tarde, novamente nos Açores.