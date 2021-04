Sexta, na TV: entre Cristo e Noé, Uma Separação e Silêncio

CINEMA

Fátima

AXN Movies, 21h10

Com realização de João Canijo, Fátima é um road movie semidocumental sobre 11 mulheres (interpretadas por Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Vera Barreto, Teresa Madruga, Ana Bustorff, Teresa Tavares, Alexandra Rosa, Íris Macedo, Sara Norte e Márcia Breia) que partem de Vinhais, em Trás-os-Montes, em peregrinação até Fátima.

Noé

Fox, 21h30

Deus aparece a Noé durante o sono, adverte-o para um dilúvio de proporções universais e incumbe-o de construir uma arca para albergar a sua família e um casal de cada espécie animal. O episódio bíblico relatado no livro do Génesis é recontado neste filme épico realizado por Darren Aronofsky, com interpretações de Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Emma Watson, Logan Lerman, Anthony Hopkins e Douglas Booth.

Uma Separação

RTP2, 22h53

Nader e Simin há muito que sonham emigrar. Mas, quando a ocasião surge, ele decide ficar para estar perto do seu pai, que sofre de Alzheimer. Já Simin opta por partir, mesmo que para isso tenha que se divorciar. É então que Nader contrata Razieh, uma jovem de um bairro pobre, para cuidar do idoso. Quando, um dia, chega do trabalho e encontra o pai desacompanhado, ele comete um erro com consequências devastadoras. Escrito e dirigido pelo iraniano Asghar Farhadi, Uma Separação ganhou o Óscar e o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e foi o grande vencedor do 61.º Festival de Berlim.

Silêncio

RTP1, 00h

Portugal, 1633. Quando a Companhia de Jesus recebe a notícia de que o missionário Cristóvão Ferreira terá renunciado publicamente à fé cristã, dois dos seus discípulos mais fiéis partem para o Japão para a confirmar. Depois de uma longa viagem, deparam-se com perseguições e todo o tipo de crueldade em relação aos japoneses cristãos. Martin Scorsese assina este drama histórico baseado no best-seller homónimo escrito, em 1966, pelo japonês Shusaku Endo. O elenco inclui Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson e Tadanobu Asano.

SÉRIES

Anatomia de Grey

Fox Life, 15h24

Maratona para ver ou rever os nove primeiros episódios da 17.ª temporada, a primeira em que o corpo médico do Grey Sloan Memorial Hospital se vê a braços com os desafios trazidos pela pandemia.

A Bíblia

SIC, 16h10

Começa hoje e é retomada amanhã (também à tarde) uma maratona da série que, em 2013, foi um sucesso estrondoso nos EUA – e que valeu a Diogo Morgado a alcunha de “hot Jesus”. O actor encarna o Messias numa narrativa sobre toda a sua vida, do nascimento à morte na cruz e à posterior ressurreição, seguindo rigorosamente os acontecimentos narrados nas escrituras.

RELIGIÃO

Via Sacra

RTP2, 19h58

Directo. O Papa Francisco preside ao rito no átrio da Basílica de São Pedro, dirigindo aos fiéis “palavras simples e imediatas, mas plenamente conscientes do significado de discriminação e humilhação, bem como de justiça e solidariedade”, anuncia o Vaticano. Este ano, as 14 estações da Via Sacra são ilustradas por desenhos feitos por crianças de duas casas-famílias de Roma.

Foto Papa Francisco GUGLIELMO MANGIAPANE/Reuters

INFANTIL

Upsss! Lá Se Foi a Arca… (V. Port.)

SIC, 14h35

Há um lado da história de Noé que nunca foi contada: a das criaturas que não conseguiram embarcar. É o caso de Finny e Leah, duas crias que terão de dar o seu melhor para reencontrar os pais e resistir a peripécias que lhes ensinarão muito sobre o poder da amizade, da perseverança e da adaptação.

Scooby! (V. Orig.)

TVCine Top, 21h30

Scooby Doo, o dogue alemão mais famoso (e medroso) do mundo animado, vive novas aventuras nesta comédia animada de 2020, com realização de Tony Cervone. A história começa quando, ainda cachorro, Scooby conhece Shaggy, o futuro melhor amigo. Os dois acabarão por se associar a Velma, Daphne e Fred e criar a Mystery Inc., a agência de detectives especializada em monstros e fantasmas. A versão portuguesa é emitida amanhã, às 10h10.