Mundo já pagou factura de mais de um bilião de euros por “invasões biológicas”

Equipa de cientistas decidiu fazer as contas ao prejuízo causado por espécies invasoras em todo o mundo. A factura tem triplicado década após década, avisam os autores do trabalho.

Nada como falar de dinheiro e do prejuízo em milhares de milhões de dólares para captar a atenção do mundo para um problema ambiental. Esgotados todos os argumentos sobre os danos causados no planeta pelas espécies invasoras, uma equipa de cientistas decidiu fazer as contas ao prejuízo. As desprezadas invasões biológicas que, entre outros danos, representam a segunda maior causa da extinção de espécies custaram já mais de um bilião de euros nos quase 50 anos entre 1970 e 2017. E o problema triplica década após década. Apenas em 2017 as espécies invasoras terão custado mais de 142 mil milhões de euros.