Relação com bancos e professores: Nova SBE precisa de “política mais clara de conflitos de interesses”

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) deve adoptar uma “política mais clara de conflitos de interesses”, considera uma comissão independente, nomeada pelo reitor da Universidade Nova de Lisboa, que analisou as relações daquela faculdade com empresas. Os cargos ocupados pelo director e o presidente do Conselho Científico em bancos parceiros seriam incompatíveis à luz dos critérios defendidos no relatório divulgado esta quinta-feira.