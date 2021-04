Fim do limite de circulação entre concelhos, reabertura de mais escolas e esplanadas — o que muda na segunda-feira

A partir de segunda-feira o país arranca com uma nova fase de desconfinamento. Além da reabertura de mais escolas, cessa a limitação de circulação entre concelhos tanto à semana como ao fim-de-semana.

António Costa confirmou, esta quinta-feira, que o país vai avançar na próxima fase do processo de desconfinamento. Assim, depois da Páscoa, logo na segunda-feira, vão reabrir mais escolas, os museus e cessa a proibição de circulação entre concelhos. De acordo com o plano apresentado no dia 11 de Março, seguem-se mais duas fases de desconfinamento que avançarão se o país continuar na zona segura. Tal como disse o primeiro-ministro, se algum concelho registe, em duas avaliações consecutivas, uma taxa de incidência superior a 1 e uma média de novos casos por 100 mil habitantes superior a 120, não avançará na próxima fase de confinamento. Há neste momento 19 concelhos em situação de risco.

Veja aqui a lista com as novas medidas

O que reabre na segunda-feira?

a reabertura das escolas do 2.º e 3.º ciclos, de equipamentos sociais na área da deficiência;

de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares;

de lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua;

de feiras e mercados não alimentares, dependendo de decisão municipal;

de esplanadas, com um máximo de quatro pessoas por grupo, até às 22h30;

de ginásios sem aulas de grupo;

prática de modalidades desportivas de baixo risco e actividade física ao ar livre até quatro pessoas.

Além destas medidas, António Costa confirmou que cessa a proibição de circulação entre concelhos tanto à semana como aos fins-de-semana.

A partir de 19 de Abril:

ensino secundário;

ensino superior;

cinemas, teatros, auditórios, salas de espiráculos;

lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação;

todas as lojas e centros comerciais;

restaurantes, cafés e pastelarias (max 4 pessoas ou 6, por mesa, em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim-de-semana e feriados;

modalidades desportivas de médio risco;

actividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

eventos exteriores com diminuição de lotação;

casamentos e baptizados com 25% de lotação.

A partir de 3 de Maio: