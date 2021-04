Ex-ministra timorense perde acção contra Portugal no Tribunal dos Direitos Humanos

Caso foi um dos que terá conduzido à expulsão de magistrados nacionais do território timorense em 2014. Juízes de Estrasburgo dizem que Estado português não tinha como controlar a sua actuação.

A antiga ministra da Justiça timorense Lúcia Lobato perdeu esta quinta-feira a acção que desencadeou contra Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, num caso que remonta à década passada e que teve algumas repercussões nas relações diplomáticas entre os dois países.

A ex-governante foi condenada pela justiça timorense em 2012 a cinco anos de cadeia efectiva, por ter entregue um negócio de aquisição de fardas para os guardas prisionais a uma firma com ligações ao seu marido. E dos colectivos de juízes que apreciaram o caso quer na primeira instância quer nas instâncias de recurso faziam parte magistrados portugueses, que ali desempenhavam funções em comissões de serviço.

Lúcia Lobato acabou por cumprir apenas ano e meio de cadeia, graças a um indulto presidencial, mas nunca desistiu de tentar provar que tinha sido tratada de forma injusta. E foi uma magistrada portuguesa a dar-lhe o principal argumento, quando revelou às autoridades timorenses e também às nacionais, em Fevereiro de 2013, uma mensagem de correio electrónica que lhe tinha sido enviada por um desses juízes, Rui Penha, seu amigo há 30 anos. Nesse e-mail, o magistrado revelava a Margarida Veloso, que tinha sido inspectora judicial em Timor Leste até há pouco tempo, que uma juíza timorense tinha coagido outro magistrado internacional, José Góia, a não aceitar um pedido de habeas corpus da ex-ministra, chantageando-o com a renovação da comissão de serviço. A mesma inspectora judicial garantia que as decisões dos tribunais timorenses de recurso sobre este caso enfermavam de erros graves.

O caso acabou por vir parar também a Portugal, onde o Conselho Superior da Magistratura acabou por aplicar sanções não só a Rui Penha como também à própria Margarida Veloso, suspensa durante 40 dias. Considerou que ambos violaram o dever de reserva e de correcção, ao falarem com outras pessoas sobre processos concretos e que a magistrada pôs ainda em causa o princípio da confiança do público na administração da justiça.

Porém, o Supremo Tribunal de Justiça havia de dar-lhe razão e de revogar a sanção disciplinar. “Denunciou factos notoriamente integrantes de graves ilegalidades e irregularidades procedimentais susceptíveis de, no mínimo, serem causa de grave prejuízo para a arguida Lúcia Lobato”, decidiram os conselheiros em 2016.

Juízes portugueses expulsos

Antes disto, em Novembro de 2014, o primeiro-ministro Xanana Gusmão tinha expulsado daquele território todos os magistrados portugueses que ali se encontravam em serviço. Embora o líder histórico timorense nunca tenha admitido que na origem desta decisão tenham estado quer os acontecimentos ligados à ex-ministra da Justiça quer outros posteriores do mesmo género - que dariam origem à condenação de outro membro do seu executivo, a titular da pasta das Finanças -, essa foi a leitura feita na altura do que se passou.

Lúcia Lobato apresentou queixas sobre o que se tinha passado consigo junto de duas instâncias internacionais, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E se da ONU nunca recebeu resposta, precisou de esperar quase sete anos para que os juízes de Estrasburgo concluíssem que afinal não podem sequer apreciar o caso, uma vez que o Estado português não tinha qualquer margem de manobra para controlar o que faziam os juízes internacionais em território estrangeiro.

Também a alegação da antiga ministra de que o Conselho Superior da Magistratura português demorou demasiado tempo a apreciar este caso não teve acolhimento por parte do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que entendeu que a demora não foi excessiva.