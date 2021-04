Desconfinamento: proibição da circulação entre concelhos termina depois da Páscoa

Com a entrada do país na segunda fase do desconfinamento, a proibição de circulação entre concelhos chega ao fim na próxima segunda-feira, dia 5 de Abril. As viagens para Espanha continuam com restrições.

“Na próxima quinzena não está prevista a limitação de circulação entre concelhos seja à semana, seja ao fim-de-semana. Há um acordo com o Rei de Espanha para mantermos fechadas as fronteiras – nos termos em que está a fronteira terrestre – de forma a evitar um incremento da pandemia e manter a situação controlada”, explicou o primeiro-ministro.

Contudo – e ainda antes do levantamento de restrições no dia 5 de Abril –, António Costa é confrontado com a proibição de circulação entre concelhos ser acompanhada pela possibilidade de viajar até às regiões autónomas. Em resposta, o primeiro-ministro explica que as regiões autónomas tomam as suas próprias decisões e medidas da saúde pública, enquanto as medidas anunciadas pelo Governo se aplicam apenas ao território continental. “É por isso que não está prevista nenhuma proibição entre as regiões autónomas e o continente”, resumiu, rejeitando a ideia de falhas nos decretos.

Sobre o aumento do R(t) nas últimas semanas, António Costa disse que as medidas são “progressivas”. “Se me perguntarem o que acontece se passarmos o 1? Como sempre dissemos, as medidas serão progressivas. Uma coisa é chegarmos ao 1,01, outra coisa é termo um 1,5 ou 1,2. Temos que graduar devidamente as medidas. O esforço que temos de fazer é ficar no quadrante verde”.