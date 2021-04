Desconfinamento avança, mas será travado nos concelhos que continuem fora do verde

Apesar de o primeiro-ministro avançar esta quinta-feira que o plano de desconfinamento vai progredir – pelo facto de Portugal permanecer na “zona verde” –, António Costa deixa um aviso: esta avaliação passa a ser feita por concelhos.

Caso algum concelho registe, em duas avaliações consecutivas, uma taxa de incidência superior a 1 e uma média de novos casos por 100 mil habitantes superior a 120, não avançará na próxima fase de confinamento. “Se em avaliações consecutivas esses concelhos estiverem acima do limiar de risco, não avançam no confinamento”, afirmou o primeiro-ministro.

Concelhos de risco Entre 120 e 240 casos: Alandroal Albufeira Beja Borba Cinfães Figueira da Foz Figueiró dos Vinhos Lagoa Marinha Grande Penela Soure Vila do Bispo Vimioso Mais de 240 casos: Carregal do Sal Moura Odemira Portimão Ribeira de Pena Rio Maior

Neste momento, há 19 concelhos de risco, adiantou o primeiro-ministro. Questionado sobre possíveis medidas nos 19 concelhos que estão, neste momento, fora da zona verde do semáforo de desconfinamento, ou seja, têm mais de 120 casos por 100 mil habitantes, António Costa afirmou que é necessário haver “medidas com estabilidade” e que, por isso, a avaliação será feita sempre de 15 em 15 dias. “Não será tomada nenhuma medida intercalar”, referiu.

Nestes concelhos, a intenção passa por promover uma articulação com as autoridades de saúde, no sentido de isolar e identificar os casos de infecção por SARS-CoV-2. “O que nós desejamos é que, uma vez sinalizado um concelho como estando numa situação de risco, possa haver um esforço das autoridades de saúde e com envolvimento dos autarcas para fazer um esforço acrescido de identificação, isolamento, rastreamento das cadeias de contágio de forma a conter estes riscos e podermos chegar daqui a 15 dias com nenhum destes concelhos na mesma situação”, atestou.

O programa apresentado a 11 de Março prevê a partir de segunda-feira: