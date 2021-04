Desconfinamento avança para já em todos os concelhos, mas há 19 em risco — saiba quais são

O processo de desconfinamento vai seguir o que estava planeado no calendário apresentado pelo Governo no dia 11 de Março. Todos os concelhos vão desconfinar e, por exemplo, na segunda-feira são reabertas as escolas do 2º e 3º ciclos. Mas há 19 concelhos em que é preciso ter mais atenção, acautelou o primeiro-ministro, António Costa. Se em duas avaliações sucessivas os mesmos concelhos estiverem no limiar de risco, “não devem avançar as medidas de desconfinamento” nesses concelhos. Com os dados disponíveis agora, são estes os concelhos em maior risco:

Entre 120 e 240 casos:

Alandroal

Albufeira

Beja

Borba

Cinfães

Figueira da Foz

Figueiró dos Vinhos

Lagoa

Marinha Grande

Penela

Soure

Vila do Bispo

Vimioso

Mais de 240 casos:

Carregal do Sal

Moura

Odemira

Portimão

Ribeira de Pena

Rio Maior