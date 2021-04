Covid-19: autotestes chegam esta sexta-feira a 500 farmácias portuguesas

Vão ser garantidos 120 mil testes de antigénio à covid-19. Esta sexta-feira, 500 farmácias do continente já poderão vender autotestes, que chegam às ilhas ainda este fim-de-semana.

As farmácias vão começar a receber os autotestes rápidos à covid-19 a partir desta sexta-feira, confirmou a Associação Nacional das Farmácias (ANF) ao PÚBLICO. Os testes de antigénio podem ser vendidos sem receita médica e comprados por pessoas a partir dos 18 anos.

“Um primeiro lote de 500 farmácias já poderá dispensar autotestes esta sexta-feira, em todos os distritos do continente. Este fim-de-semana vão também chegar às Regiões Autónomas”, refere a Alliance Healthcare num comunicado enviado à imprensa. Nesta primeira fase, vão ser garantidos às farmácias 120 mil testes, número que aumentará em função da procura.

“Montámos uma grande operação logística esta madrugada [de quinta para sexta-feira] para fazer chegar os autotestes a todo o território”, declara Tiago Galvão, presidente da Comissão Executiva da empresa de distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos, citado na nota.

No total, as farmácias dispõem de mais de 10 mil profissionais disponíveis para dispensar os autotestes com o devido aconselhamento sobre a sua utilização, esclarecendo ainda quaisquer dúvidas dos utentes.

O Pingo Doce e as lojas Well’s começaram a vender autotestes rápidos à covid-19 esta quinta-feira. Os testes custam menos de 7 euros, podem ser realizados em casa e os resultados positivos devem ser comunicados à linha SNS24.

Na sexta-feira passada, o Infarmed autorizou em Portugal o primeiro autoteste para detectar o SARS-CoV-2, desenvolvido pela empresa sul-coreana SD Biosensor e distribuído pela multinacional suíça Roche. Depois foi necessário imprimir as bulas com as instruções em português sobre como recolher a amostra nasal e como realizar o teste rápido de antigénio, além de outros materiais necessários à comercialização, como o rótulo “Autoteste COVID-19 – Regime Excepcional”, que tem de constar obrigatoriamente nas embalagens.