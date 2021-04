Aviso amarelo para 13 distritos por causa da chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira 13 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo por causa da chuva, que por vezes será forte e acompanhada de trovoada.

De acordo com o IPMA, estão sob aviso amarelo até às 18h desta quinta-feira os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre. Nos distritos de Bragança, Guarda e Vila Real o aviso amarelo por causa da chuva prolonga-se até às 21h.

O IPMA prevê para ainda para esta quinta-feira uma descida acentuada da temperatura máxima e chuva, que poderá ser localmente forte e acompanhada de trovoada.

Depois da subida de temperaturas registada no continente esta quarta-feira, vai ficar mais frio. As mínimas vão variar entre os 8º (Guarda) e os 15º (Aveiro e Porto) e as máximas entre os 15º (Guarda) e os 22º (Braga).