PSD pede reforço da telesaúde

O aumento das teleconsultas devido à pandemia foi exponencial, mas nem pacientes nem médicos dispõem ainda de todas as condições necessárias.

Com a pandemia a condicionar o acesso aos serviços de saúde há mais de um ano, o PSD lembra ao Governo o que ainda está na gaveta e pede-lhe que ponha em acção o plano estratégico nacional de telesaúde aprovado em Novembro de 2019. Num projecto de resolução entregue esta quarta-feira no Parlamento, os sociais-democratas pedem um reforço nas respostas à distância para melhorar a qualidade do acompanhamento dos pacientes. O diploma recorda o compromisso assumido ainda antes da chegada da pandemia e sublinha que a espera “revela-se muito negativa” dado o contexto de saúde pública.