“Almoço de Páscoa deve ser mesmo evitado”, avisa Costa

Depois de confirmar que o país irá prosseguir com o plano de desconfinamento, o primeiro-ministro apela aos portugueses que tenham um especial cuidado com a época festiva pascal.

Enquanto falava, António Costa mostra as imagens de um grupo de pessoas à mesa, ilustrando a circulação de partículas neste contexto. “Renovo o apelo para que todos façamos o esforço de evitar uma Páscoa infeliz”, apelou.

O primeiro-ministro sublinhou que o “tradicional almoço de Páscoa deve ser mesmo evitado” e alertou para o risco real de contaminação de familiares.

“Nesta terceira vaga conseguimos trazer com grande sacrifício, determinação e persistência, de dias em que chegámos a ser os piores do mundo para a situação em que hoje nos encontramos, em que no espaço europeu só a Islândia está melhor que Portugal”

O primeiro-ministro voltou a agradecer aos portugueses “pela forma como têm conseguido colectivamente controlar esta pandemia”.