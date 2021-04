O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre as pressões de casal

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, coisas boas!

Como estamos hoje? Esperamos que bem. Já vamos a meio da semana, mas já podemos dizer SEXTOU! Que é sempre bom!

A semana passada falámo-vos da pressão da sociedade com as pessoas solteiras, esta semana falamos da pressão da sociedade com as pessoas que vivem em casal. Não é bom saber que a sociedade arranja sempre forma de nos fazer sentir mal pela forma como estamos a levar a vida? Adoramos... Not. Digam-nos de vossa justiça! Já sentiram alguma destas pressões?

E também: o que é que acharam do nosso jingle comunitário renovado e acabado? Nós ainda estamos no chão, mesmo. Digam todos: “Obrigado, Gil Amado!” Estamos mesmo muito obcecados com a magia que aconteceu neste jingle do início ao fim. Muito obrigada a todos os participantes. Significa muito e enche-nos o coração todas as semanas.

Falem connosco pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail (ofredeaines@gmail.com). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

