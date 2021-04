Douro Vinhateiro pode ser a primeira região do País com neutralidade carbónica

A Comissão Europeia elegeu 2021 como Ano Europeu do Transporte Ferroviário, reforçando assim os objetivos definidos no Pacto Ecológico Europeu para o setor dos transportes, em que o caminho-de-ferro desempenha um fator chave na criação do primeiro Continente com neutralidade carbónica até 2050, na medida em que assume o papel de espinha dorsal da mobilidade sustentável.

Este desígnio iniciou-se com a publicação em 2011 do “Livro Branco – Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos”, que atribui ao comboio um papel determinante no sistema de transportes europeu sustentado por uma rede densa de vias-férreas em todos os Estados-membros, e até 2050 garantir que o transporte de médio curso de passageiros e de mercadorias deverá efetuar-se maioritariamente por caminho-de-ferro.

A Declaração Ministerial de Roterdão de 2016 reforça o papel do transporte ferroviário de mercadorias no modelo de transporte do futuro, e o Pacto Ecológico Europeu de 2019 assume o compromisso da UE em enfrentar os desafios climáticos e ambientais, caminhando para uma economia moderna, eficiente na utilização de recursos, e competitiva, com o objetivo de atingir zero emissões líquidas de gases com efeito estufa, e em que o crescimento económico esteja dissociado da utilização dos recursos.

Quando se olha para a região do Douro Vinhateiro, deparamo-nos com uma região de orografia difícil, dentro da qual circular através da rede viária existente, além de ser desconfortável, é sempre demorado, mesmo se considerarmos a moderna rede de itinerários principais e complementares que circunda a região. Todavia, ao longo do Vale do Douro, existem duas vias de comunicação – a linha ferroviária do Douro e o canal navegável do Douro – que podem ser a base de todo o sistema de transportes da região, nomeadamente o comboio, já que o modo fluvial apenas é utilizado para turismo.

O Programa Nacional de Investimentos 2030 dá continuidade à modernização e eletrificação da linha do Douro até ao Pocinho, a qual, se operada com material circulante elétrico eficiente, transformar-se-á numa verdadeira via-férrea estruturante de acesso a toda a região, e indissociável da paisagem do Vale do Douro, da qual poderão irradiar os serviços de transporte coletivo rodoviário de proximidade, ou de last mile, que, igualmente, poderão ser operacionalizados com recurso a autocarros elétricos, disponibilizando-se assim um sistema de transportes integrado e alimentado por energias renováveis, produzidas na própria região (eólica e hídrica).

O Douro Vinhateiro tem sabido resistir, e bem, à massificação do turismo e aos hotéis de grande dimensão, e a aposta, bem conseguida pelo mercado, tem recaído em pequenas unidades hoteleiras e de turismo enológico destinadas a um tipo de perfil de turista low cost e short stay que não procura destinos turísticos massificados, e para o qual o comboio é uma das soluções de transporte, conforme se verifica em muitos destinos por essa Europa fora. E na linha do Douro, tanto podem circular comboios apinhados de turistas a apreciarem a paisagem, como comboios pesados de minério de Moncorvo, com a particularidade de, em ambos os casos, o transporte se efetuar com recurso a energias limpas e renováveis, e consequentemente com custo zero em termos ambientais.

Considerar desde já a reabertura do troço Pocinho-Barca D’Alva, integrando-o na espinha dorsal do sistema de transportes do Vale do Douro, é uma oportunidade a considerar no âmbito da mobilidade sustentável, quer para a mobilidade e acessibilidade da região, quer para os movimentos turísticos ao longo de todo o vale e apoio ao turismo fluvial, nomeadamente, por ser uma alternativa à rodovia, já que, por estrada, percorrer os 63 km que ligam aquelas duas localidades demora cerca de 1h15 a 1h30, contra os cerca de 25 minutos oferecidos pelo comboio.

E com os padrões de modernização de vias-férreas atuais, os quais incluem modernos sistemas de sinalização, a linha do Douro dará a resposta necessária às exigências que se esperam, de uma via-férrea estruturante do Porto a Barca D’Alva, incluindo o prolongamento a Salamanca, caindo por terra muitos dos mitos que se foram criando e proliferando nas últimas décadas.

Aliás, uma estratégia de transportes estruturada na linha do Douro vai ao encontro das conclusões dos relatórios Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders e Report –​ Fostering the railway sector through the European Green Deal, publicados pela Comissão Europeia, e nos quais a linha do Douro foi identificada como uma das 38 missing links mais promissoras, num total de 365 ligações transfronteiriças analisadas.

Neste contexto, e considerando os objetivos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ao nível das missing links e ligações transfronteiriças, e ao nível da mobilidade sustentável, a aposta na reabertura do troço de 28 km entre Pocinho-Barca D’Alva é uma mais-valia para toda a região. Além disso, representa uma primeira etapa para a recuperação da ligação internacional para Salamanca, assim o queiram os governos dos dois países vizinhos, dentro de uma política de aprofundamento das relações transfronteiriças, e tendo por base um modo de transporte sustentável e económico.

Concluindo, uma imediata reativação do troço Pocinho-Barca D’Alva, porque não enquadrada no PRR, será um enorme passo para que o Douro Vinhateiro, um dos territórios europeus mais deprimidos, possa ser a primeira região portuguesa e uma das primeiras a nível europeu a atingir a neutralidade carbónica, representando ainda um grande passo para a motivação dos nuestros hermanos da Região de Castela e Leão, a dar continuidade a essa estratégia, prolongando a neutralidade carbónica até Salamanca.

