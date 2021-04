Covid-19: o futebol é a solução

A estratégia deveria passar pela implementação de um sistema de testagem rápida com TRAg, ao invés de confinar as pessoas. Um sistema semanal de testagem rápida como solução para sairmos do novo confinamento em segurança, contornando a escassez das vacinas e reduzindo drasticamente a transmissão.

Atingimos a meta de um ano em que um termo desconhecido se transformou em vocabulário presente, e condicionante, no nosso quotidiano, falo obviamente da covid-19. O confinamento da população tem sido defendido, como medida mais eficaz para controlo da pandemia, por vários políticos e peritos da área da saúde.

Com a pandemia descontrolada durante a terceira onda epidémica, apenas com as pessoas em casa foi possível diminuir drasticamente a prevalência de infetados, evitando a rutura do SNS, e dar resposta atempada aos casos graves de covid-19 e de outras doenças graves e iminentes. Ou seja, salvar vidas. Mas não podemos ficar confinados indefinidamente, não é solução a longo prazo. Devemos tomar sérias medidas estratégicas para evitar um novo surto e confinar novamente os portugueses.

Após o término do confinamento, algo que se perspetiva para os próximos tempos, e o respetivo levantar de restrições, é importante que todos estejamos cientes que o vírus continuará presente e à espera de uma nova oportunidade para se disseminar rapidamente.

O ideal era ficarmos sentados no sofá a aguardar pacientemente a nossa vez de sermos vacinados e a tão desejada imunidade de grupo, mas a realidade é bem distinta. Necessitamos urgentemente de abrir as portas à comunidade.

A sociedade não resiste, assim como a saúde mental e a economia. A cada dia que passa, os problemas económicos agravam-se significativamente, as empresas não sobrevivem, as famílias deparam-se com a inexistência de recursos financeiros para fazer face às necessidades básicas e os problemas mentais vão corroendo o seio das famílias – são já vários os relatos de sofrimento psicológico como ansiedade, depressão ou stress pós-traumático. A pergunta que se impõe, então, é: que estratégia devemos adotar?

Hoje estamos mais conscientes, capacitados e dotados do que em 2020, no início deste flagelo. E, assim sendo, a principal recomendação da OMS para contenção e controlo da pandemia, que é a testagem em grande escala, isolamento dos casos positivos e o rastreamento dos casos suspeitos, torna-se mais fácil de implementar. Testar, neste caso, quer dizer detetar a presença do vírus. E é nisto que devemos centrar a grande maioria dos nossos esforços.

Atualmente, o teste de diagnóstico mais fiável que se encontra disponível é o de RT-PCR, cuja amostra é tratada em laboratório. Este teste, sendo de grande fiabilidade e sensibilidade, apresenta algumas limitações, principalmente o facto de o resultado poder demorar entre 24 a 72h, não permitindo uma intervenção imediata nos casos positivos.

Entretanto, ao longo deste último ano, foram surgindo outros testes, também de diagnóstico, os chamados Testes Rápidos de Antigénio (TRAg). Por sua vez, são menos sensíveis que os anteriores, mas, ainda assim, capazes de detetar a presença do vírus na sua fase infeciosa. A grande vantagem deste teste prende-se com o facto de o resultado estar disponível em 15 minutos, permitindo uma ação imediata no isolamento da pessoa com resultado positivo e dos seus contactos, e o custo ser muito mais baixo que o anterior.

Embora o TRAg possa não detetar a presença do vírus em situações de carga viral baixa, não põe em causa a exequibilidade da estratégia de testagem em massa. A repetição do teste num curto espaço de tempo permite diminuir o erro associado aos falsos negativos.

A testagem frequente para controlo da circulação do vírus já se encontra implementada em algumas áreas da sociedade, o caso das Ligas Profissionais de Futebol. A testagem regular dos jogadores de futebol tem permitido a continuidade da atividade, tornando possível a deteção dos casos de infeção e evitando o surgimento de surtos.

É o futebol o pilar mais importante da nossa sociedade? Ou será o retomar da economia e da atividade social fundamental para todos nós? Porque não utilizar a mesma estratégia de testagem em contextos que exigem aglomerado de pessoas? E a testagem massiva nas escolas, permitindo o regresso às aulas presenciais de forma segura?

Se tivesse havido a coragem política para implementar um plano de testagem rápida no devido tempo, muito possivelmente teríamos poupado uma terceira onda epidemiológica, tão dramática e com tantas perdas de vida. Infelizmente andamos sempre atrás do prejuízo

A execução de um plano com esta dimensão necessita de uma maior oferta de locais de testagem e de recursos humanos para o rastreio epidemiológico. Devemos garantir a segurança e a qualidade, e como tal, estes testes devem ser executados por profissionais qualificados em locais preparados e autorizados. Para além de resposta dos laboratórios e centros de testagem, é mandatário apostar na rede nacional de farmácias, uma vez que estas garantem todos os quesitos necessários de profissionalismo e ainda um selo de confiança fruto da proximidade à população. Sejam elas públicas ou privadas. O fundamental é garantir as condições necessárias para retomar o nosso dia-a-dia.

Além disso, se tivesse havido a coragem política para implementar um plano de testagem rápida no devido tempo, muito possivelmente teríamos poupado uma terceira onda epidemiológica, tão dramática e com tantas perdas de vida. Infelizmente andamos sempre atrás do prejuízo.

De referir que, recentemente, foi publicada a Portaria n.º 56/2021 que aprova um regime excecional para a realização de autotestes com recurso a TRAg. Uma medida que visa aumentar em larga escala a testagem da população embora com carácter transitório, uma vez que será limitada a seis meses. Esta portaria entrou em vigor no dia 13 de março, contudo, ainda não foram identificados os autotestes autorizados para comercialização, não estando a ser comercializados. O que espera o governo para tomar todas as medidas para o retomar da economia e da atividade social?

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico