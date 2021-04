Imagens usadas pelo Daesh na reivindicação do ataque a Palma são falsas

A foto e vídeo partilhados pela agência de notícias Amaq, ligada ao Daesh, a reivindicar o ataque à vila de Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado, é falsa. De acordo com Jasmine Opperman, investigadora sénior do Armed Conflict Location and Event Data Project, citada pelo Mozambique News Reports & Clippings (MNR&C), a fotografia não foi tirada em Palma, mas em Mocímboa da Praia e não é do dia do ataque, mas de 2020.