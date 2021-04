Missão cumprida até agora, mas pressão máxima será em Maio

O Governo mantém a expectativa de realizar presencialmente a Cimeira Social e a reunião informal dos chefes de Estado e de governo da União Europeia, seguida do primeiro encontro dos 27 líderes europeus com o primeiro-ministro da Índia — os dois grandes eventos públicos da presidência portuguesa do Conselho da UE, marcados para os dias 7 e 8 de Maio, na cidade do Porto.