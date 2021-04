Ambiente deve divulgar já o estudo dos impactos da Mina do Barroso

A Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos respondeu favoravelmente ao pedido da fundação galega Montescola, para ter acesso ao Estudo de Impacte Ambiental e ao Plano de Lavra de imediato, alegando que não é possível avaliar mais de seis mil documentos no curto período de 30 dias que dura a consulta pública do processo.

A Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) informou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que tem de fornecer já os documentos que constam do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Plano de Lavra da Mina do Barroso, entregues pela empresa Savannah àquele organismo em Junho do ano passado. O parecer da CADA, de 24 de Março, responde a um pedido da fundação galega Montescola, que evocou a complexidade do processo para poder ter acesso aos documentos antes do curto período destinado à consulta pública. A CADA deu-lhes razão.

Há meses que diversas organizações não-governamentais (ONG) procuravam, junto de diferentes entidades, ter acesso ao processo administrativo relativo à Mina do Barroso que foi entregue à APA no ano passado, defendendo que a análise das mais de seis mil páginas de documentação técnica que contém não poderia ser devidamente feita no prazo de 30 dias referente à consulta pública, altura em que, por norma, é divulgado o EIA. A Fundação Montescola lembrava ainda a Convenção de Aarhus, que determina a existência de três direitos em matéria ambiental por parte dos indivíduos - o direito à informação, de participação pública no processo de decisão e de acesso à justiça.

Na posição que enviou à CADA, em sede da análise do processo, a APA associou o direito à informação ao da participação pública, garantindo que “está prevista a disponibilização” da documentação solicitada aquando dessa consulta. Ora, a CADA entende que não é assim. “O exercício do direito de acesso e do direito de participação pública pressupõem a disponibilização de informação ambiental pela entidade que a detenha. Trata-se, porém, de direitos distintos, sendo que o exercício de um não consome o exercício do outro”, escreve-se no parecer desta entidade, em que se acrescenta ainda: “As fases de consulta pública ou de consulta transfronteiriça não constituem restrições ao direito de acesso à informação ambiental nem consomem o exercício do direito de acesso ao solicitado.”

Além disso, refere-se no mesmo documento, é um facto que existem excepções para o acesso à documentação ambiental - nomeadamente quando estão em causa o “segredo industrial ou comercial, incluindo a propriedade intelectual, ou que seja relevante para a protecção da segurança nacional ou da conservação do património natural e cultural.” Acontece, refere a CADA, que a APA não fez referência à existência de qualquer impedimento deste género, na sua resposta, sendo certo que, mesmo que existisse algum constrangimento, os documentos que não são abrangidos por essa situação específica devem, na mesma, ser divulgados.

A CADA determina, por isso, que “na ausência de restrições de acesso, os documentos solicitados são públicos e livremente acessíveis” e que “deverá ser facultado o acesso no quadro exposto”. A APA tem dez dias, após a recepção do parecer, para apresentar “a sua posição final fundamentada.”

O PÚBLICO questionou a APA sobre esta decisão e se pretendia acatá-la, mas ainda não obteve resposta. Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a iniciativa MiningWatch Portugal lembra que a agência terá “de emitir uma pronúncia sobre o caso até à próxima semana, incluindo a entrega dos documentos solicitados”. E avisa que a Montescola “irá denunciar os funcionários públicos responsáveis da APA por um possível crime de prevaricação se persistir a obstrução do acesso.”

A Mina do Barroso deverá representar um investimento total na ordem dos 110 milhões de euros, estando prevista a criação de 215 empregos directos e 500 a 600 indirectos. O projecto de exploração de lítio em Boticas tem sido, contudo, muito contestado por ONGs e a população local, que criou mesmo a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso para lutar contra a mina.

O EIA, da responsabilidade Visa Consultores, tem cerca de 3700 páginas, a que se somam outras 2300 do estudo prévio do Plano de Lavra. A empresa pretende produzir pelo menos 175 mil toneladas de espodumena por ano, que será posteriormente refinada para fazer hidróxido ou carbonato de lítio, produto necessário para a produção de baterias.​