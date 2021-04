Quanto tempo dura um chocolate da rainha Vitória? 121 anos

Foi encontrada uma barra de chocolate com 121 anos, oferecida pela rainha Vitória a um combatente na Guerra dos Bóeres, que decorreu de 1899 a 1902, entre as forças britânicas e os generais que dão nome ao conflito, na África do Sul.

Sir Henry Edward Paston-Bedingfield, aristocrata inglês, foi um dos soldados a receber a lembrança da rainha, cujo propósito era levantar a moral das tropas britânicas durante aquele período. O chocolate encontrava-se na sua lata original, onde se lia, na letra da rainha, “Desejo-lhe um feliz ano novo”, juntamente com a inscrição “África do Sul 1900”, e vinha com um retrato da monarca.

Os itens foram descobertos na casa de família, em Oxburgh Hall, em Norfolk, no leste de Inglaterra, entre os pertences da sua filha, Frances Greathead, após a sua morte, aos 100 anos, o ano passado. A barra de chocolate encontrava-se no interior do estojo do capacete do seu pai, levando à convicção que Henry os teria mantido juntos como recordação da sua participação na guerra, de acordo com o National Trust, instituição de beneficência ligada ao património, que administra a casa de família.

O chocolate “ainda está completo e é um achado notável”, defende Anna Forrest, curadora de património cultural do National Trust. Também de acordo com a organização, embora algumas latas tenham sobrevivido, é extremamente raro conseguir ligá-las ao seu proprietário original, e é ainda mais difícil conterem o chocolate original.