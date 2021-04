Vais dar uma volta ao mundo, mas é o mundo que te dá uma volta

Oito meses e meio no Sudeste Asiático trouxeram a Patrícia Carvalho de volta a Portugal com ainda mais dúvidas e incertezas.

Com a licenciatura e mestrado concluídos em Bioquímica Aplicada e sem nada a prender a bracarense ao país, a Patrícia partiu com um bilhete de ida para Banguecoque em busca de mais mundo. Regressou, nove países depois, em Junho de 2019 e a aterragem em casa foi conturbada: queria tornar o mundo um lugar mais solidário, ao mesmo tempo que tentava conciliar as suas duas paixões, a ciência e a viagem.

Neste episódio vão poder contar com uma conversa eloquente e aberta da Patrícia, que expõe as suas dificuldades no pós-viagem, reflecte sobre se existe um timing certo para fazer um gap year e frisa a importância de gerir expectativas antes de embarcar numa grande viagem como esta.

Podem encontrar a Patrícia no Instagram em @girl.from.nowhere e o seu livro, “Solo”, que está já à venda!

