Hotéis reabrem por todo o país, brilham promoções e esperança: 10 propostas

Para aproveitar o desconfinamento que se avizinha, as unidades hoteleiras estão a regressar ao activo com promoções e descontos. Já para a Páscoa ou para uma escapada até ao final do ano.

Alguns nunca chegaram a fechar, outros já reabriram ou têm data para voltar a receber hóspedes depois de mais um período de confinamento. Para celebrar regressos e Primaveras, há promoções para todos os gostos.

Algarve

Iberostar Selection Lagos

Reabre a 14 de Abril a unidade hoteleira da Iberostar Hotels & Resorts instalado a escassos metros da Meia Praia, areal da cidade algarvia. O hotel conta com três edifícios, com 220 quartos no total.

Foto Iberostar Selection Lagos DR

“À semelhança do que aconteceu no Verão de 2020, a unidade vai disponibilizar as políticas de segurança e higiene próprias – How We Care”, informam em comunicado, estando ainda disponível “uma política de cancelamento flexível e adaptada às actuais circunstâncias”. Site

Quinta do Lago

A 5 de Abril, a Quinta do Lago reabre ao público alguns dos seus espaços, incluindo as esplanadas dos restaurantes The Shack, KOKO e PURE, além dos campos de golfe Norte e Laranjal, o clubhouse e o complexo multidesportivo The Campus.

A partir de 19 de Abril, voltam a abrir portas também o restaurante-bar Dano's e a Casa do Lago. Já para 3 de Maio, está prevista a reabertura do Bovino e da Casa Velha “com muitas novidades”, promete-se em comunicado de imprensa.

Quanto ao The Campus, a partir da próxima segunda-feira já será possível jogar uma partida de ténis ou de padel, alugar bicicletas ou participar numa aula de fitness em grupo, no exterior e até quatro pessoas, além de utilizar o ginásio, piscina e áreas de fisioterapia e reabilitação. A esplanada do bar Pavilion também terá reabertura a 5 de Abril. Há três pacotes diferentes disponíveis, que integram actividades físicas e refeições, com 15% de desconto em refeições no Dano's, The Magnolia Hotel, Pure e Koko.

Até ao final de Abril, é possível “jogar nos campos de golfe Norte e Laranjal por 115€ por pessoa, com direito a buggy partilhado para dois”, acrescenta o comunicado. Site

Pestana Alvor Praia

Reaberto desde 26 de Março, o Pestana Alvor Praia, instalado sobre a falésia, “proporciona uma vista deslumbrante da Praia dos Três Irmãos”, em Alvor, no concelho de Portimão.

Foto Pestana Alvor Praia DR

Assim como outras unidades do grupo Pestana, tem promoções para “antecipar os dias quentes” e programas com jantar incluído. Site

VidaMar Resort Hotel

A reabertura já tem data marcada: 21 de Maio. E, para celebrar, o resort algarvio de cinco estrelas, localizado a poucos metros da praia dos Salgados, lança duas campanhas promocionais, disponíveis para reservas realizadas até 30 de Abril.

Para estadias até 31 de Maio, a unidade hoteleira oferece 30% de desconto, “pensado para todos aqueles que precisam de uma pausa com segurança”, apontam em comunicado, garantindo o cumprimento de “todas as normas de higienização e desinfecção necessárias de uma unidade com certificado de qualidade Clean & Safe”.

VidaMar Resort Algarve DR VidaMar Resort Algarve DR VidaMar Resort Algarve DR Fotogaleria DR

Já a campanha de Verão, para estadias entre Junho e Outubro, promete descontos “até 20%” e “estadia gratuita para duas crianças até aos 11 anos”.

Inaugurado em 2013, o VidaMar Resort Hotel Algarve integra 260 quartos (incluindo duas suítes), quatro restaurantes, spa, ginásio, um kids club e um espaço exterior exclusivo a maiores de 16 anos, além de piscinas exteriores de água salgada e espaço para eventos, entre outros.

No ano passado, conquistou um dos galardões de “Melhor Filme de Turismo do Mundo 2020” pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes Turísticos, um dos “prémios mais prestigiados” do sector. Site

Alentejo

Herdade do Touril

Localizada a quatro quilómetros da Zambujeira do Mar, a antiga casa agrícola reabre a hóspedes “com espaços melhorados” e a promessa de “novidades ao nível da restauração para os próximos meses”.

Foto Herdade do Touril DR

Com cinco casas individuais e uma unidade composta por 18 quatros duplos com terraço, a Herdade do Touril integra ainda restaurante, bar e piscina de água salgada, “num espaço que foi totalmente renovado em 2018” e “uma ampla área de 365 hectares onde se respira a tranquilidade inigualável da essência alentejana”.

As estadias até 16 de Maio contam com uma campanha promocional: na reserva de duas ou três noites, é oferecido 15% de desconto, cinco ou seis noites contam com 20% de desconto e a partir de sete noites de reserva, “o desconto é de 30%”. Site

Montargil Monte Novo

Com vista panorâmica sobre a barragem de Montargil, esta unidade hoteleira do Alto Alentejo abre novamente a hóspedes no dia 15 de Abril. Para celebrar, na reserva duas noites, o Montargil Monte Novo oferece a terceira.

Montargil Monte Novo DR Montargil Monte Novo DR Fotogaleria DR

A campanha promocional é válida para todos os dias da semana, incluindo fins-de-semana, nas reservas até 15 de Maio. A partir dessa data e até 30 de Junho e de 19 de Setembro a 29 de Novembro, a promoção mantém-se, mas apenas “para reservas entre domingo e quinta-feira”.

Para além da campanha de reabertura, lançou um pacote romântico de duas ou três noites, válido para estadias ao longo de todo o ano, com excepção da Páscoa, meses de Julho e Agosto, Natal e Passagem de Ano. O pacote inclui as refeições, nomeadamente “jantares de degustação com os melhores sabores alentejanos”, experiências como passeios a cavalo e de barco, um presente de boas-vindas e um brunch no último dia. Site

São Lourenço do Barrocal

“Estamos abertos e a recebê-lo(a)”, relembra o site da unidade hoteleira de Monsaraz, com programas para estadias longas, com descontos, oferta de noites, crédito para tratamentos no spa, entre outros serviços, dependendo da tipologia e da duração da estadia.

Mantêm-se também disponíveis várias experiências de Inverno na herdade, incluindo as visitas guiadas com o arqueólogo Manuel Calado, observação de aves, passeios a cavalo e provas de vinho; ou, a pensar nos mais novos, workshops de biscoitos e de olaria.

São Lourenço do Barrocal DR São Lourenço do Barrocal DR São Lourenço do Barrocal DR São Lourenço do Barrocal DR Fotogaleria DR

Para a Páscoa, regressa o “piquenique tradicional”, a 3 de Abril, com um menu composto por salada de endívias com pera assada e creme de queijo de cabra, coelho assado, rosbife de vitela produzida na quinta e borrego assado no forno à pastor, sem esquecer o folar, entre outras iguarias (55€ por pessoa). Já o menu de almoço no domingo de Páscoa conta com ensopado de borrego ou frigideira de cogumelos com guisado de lentilhas e, a rematar, queijadas alentejanas (27,50€ por pessoa).

Ao longo do fim-de-semana, serão preparadas “pequenas surpresas” para as crianças, “desde uma caça ao tesouro da Páscoa a passeios com o burro Jerónimo”. Site

Torre de Palma Wine Hotel

As portas reabrem a 8 de Abril, “com um programa especial de fim-de-semana prolongado, passeios de charrete, piqueniques e passeios nas vinhas para celebrar o ar livre”. Está disponível até 19 de Abril, para duas pessoas (998€ em quarto duplo), não sendo acumulável com outras promoções e “válido apenas para reservas directas com o hotel”.

Torre de Palma DR Torre de Palma DR Fotogaleria DR

O programa inclui “um welcome drink com copo de vinho Torre de Palma ao pôr do sol no topo da Torre, três noites de alojamento com pensão completa, visita guiada à Adega de Torre de Palma, passeios de bicicleta ao redor da propriedade, percursos pedestres como a Grande Rota de Monforte, acesso à piscina interior com marcação e livre acesso à exterior e 10% de desconto em todas as actividades que Torre de Palma proporciona”, incluindo experiências vínicas, workshops para crianças, actividades equestres e tratamentos de spa.

“O Torre de Palma é o refúgio campestre perfeito para descansar e aproveitar a natureza com um vasto leque de experiências para toda a família, onde todas as medidas que garantem a saúde e segurança dos nossos hóspedes são a nossa prioridade”, refere Luísa Rebelo, proprietária do hotel. Site

Douro

Six Senses Douro Valley

O Six Senses Douro Valley, em Samodães, Lamego, agendou a reabertura para 31 de Março, “depois de melhoradas as instalações do spa e da Open Kitchen”, revela em comunicado.

Entre as novidades estão, por exemplo, um circuito de hidroterapia, cromoterapia subaquática com LED, terapia de som subaquático e novos equipamentos na sala de fitness. Já na Open Kitchen, o Fire Bar promete ser “a estrela do novo conceito gastronómico”. A ideia para o espaço, avançam, não será ter “um restaurante de cozinha portuguesa”, mas sim utilizar “os melhores produtos portugueses”, promovendo um “regresso à cozedura de alimentos em fogo vivo”.

Foto Diogo Baptista

Para o final de Abril, também deverão estar terminados os trabalhos no exterior das Villas Vineyard. “Todas as obras de renovação interna continuarão e serão concluídas na Páscoa de 2022”, estimam, altura em que a unidade hoteleira passará então a contar com nove quartos e duas villas independentes.

Para quem estiver com vontade de ir até ao Douro, mas ainda com receio de se comprometer com uma data, “e para tentar minimizar a incerteza que alguns hóspedes podem sentir relativamente à realização de futuras viagens”, o Six Senses Douro Valley decidiu lançar os certificados “Planeie Agora, Divirta-se Depois”, com um desconto especial de 20% e validade por um período de três anos. Site

Serra da Estrela

Casas da Lapa

Com reabertura no primeiro dia de Abril, este hotel de charme conta com uma promoção especial até ao final de Maio. “Quem quiser ficar hospedado três noites paga apenas duas”, com valores que começam nos 145€ por noite, com pequeno-almoço incluído.

Foto Casas da Lapa DR/João Armando Ribeiro

Localizada na Lapa dos Dinheiros, aldeia de montanha situada no Parque Natural da Serra da Estrela, as Casas da Lapa permitem “descansar e desfrutar do ar livre, fazer passeios pedestres ou piqueniques no campo”. Além das duas piscinas exteriores, integra uma piscina interior aquecida, “com exclusividade horária”, o que “garante todas as normas de segurança actuais”, um spa e massagens de aromaterapia.

“Estamos muito entusiasmados por voltar a acolher hóspedes e mostrar-lhes o melhor que a nossa região tem a oferecer. A Serra da Estrela é linda na Primavera, os ares da serra permitem-nos desfrutar do ar puro e a paisagem convida a caminhadas aqui à volta”, afirma Maria Manuel, proprietária do hotel. Site