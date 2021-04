Castelo de Almourol reabre a visitas

Monumento nacional, “um dos ícones de Portugal”, o Castelo de Almourol, que costuma atrair muitos milhares de visitantes ao concelho de Vila Nova da Barquinha, está de volta ao activo: reabre ao público a 6 de Abril.

A reabertura, sublinha a autarquia em comunicado, vem “na sequência do Plano de Desconfinamento anunciado pelo Governo”, e será “alvo de regulamentação específica nos próximos dias”.

Além do castelo, reabrem também na terça-feira o Centro de Interpretação Templário de Almourol e o Posto de Turismo de Vila Nova da Barquinha. Assinale-se que a entrada no centro de interpretação, onde está a exposição temporária A Morte - Exéquias e Ritos de Tumulação dos Cavaleiros do Templo e de Cristo​, está incluída no ingresso de acesso ao monumento.

A autarquia recorda que se mantêm “as regras de segurança, como o uso de máscara, higienização das mãos e distancia social obrigatórias, entre outras medidas”.

As partidas fluviais decorrem apenas no cais junto ao castelo; e o acesso à ilha e ao castelo, informam, é feito em “embarcações com capacidade para dez pessoas”.

O Castelo de Almourol, localizado numa pequena ilha na Praia do Ribatejo, é um dos monumentos mais emblemáticos da herança deixada pela Ordem dos Templários. Construído no século XII, a meio do rio Tejo, o edifício militar foi classificado como Monumento Nacional em 1910.

Informações: abre das 10h às 13h (última passagem para o Castelo: 12h20); das 14h30 às 17h30 (última passagem para o Castelo: 16h40). O acesso custa 4€. Para outras informações, aconselha-se contactar o posto de turismo local (Largo 1.º Dezembro, Vila Nova da Barquinha, turismo@cm-vnbarquinha.pt, Tel.: 249720353 / 249720358).