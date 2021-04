Restauração com serviço de esplanada pode abrir na próxima semana

Clientes no interior dos estabelecimentos só a partir do dia 19 de Abril.

Os estabelecimentos de restauração, como restaurantes, cafés e pastelarias, podem abrir na próxima segunda-feira, 5 de Abril, mas apenas para serviço em esplanadas. O número de pessoas por grupo (mesa) também fica, nesta fase, limitado a quatro.

A autorização foi aprovada em Conselho de Ministros, esta quinta-feira, que também fixou o horário de funcionamento até às 22:30 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados.

A recepção de pessoas no interior dos estabelecimentos só deverá ocorrer a partir de 19 de Abril, e numa primeira fase limitada ao máximo de quatro pessoas dentro dos estabelecimentos.

Só a 3 de Maio é que o número de pessoas por grupo no interior dos estabelecimentos deverá ser alargado para seis e para 10 pessoas no caso de esplanadas. Também apenas nesta data acabam as limitações de horário impostas anteriormente.