Maria Luís Albuquerque: “Nunca estabeleci um tecto máximo” para a capitalização do Novo Banco

A ex-ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, disse esta quinta-feira que não fixou um tecto máximo para a capitalização inicial do Novo Banco, porque “não tinha competências nem elementos para o fazer”, já que esta era uma responsabilidade do Banco de Portugal.

A anterior responsável pelas Finanças está a depor na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, onde responsáveis do regulador adiantaram que o Banco de Portugal propôs que a capitalização inicial do Novo Banco fosse de 5,5 mil milhões de euros, mas que o valor ficou em 4,9 mil milhões de euros, depois de o banco ver a negada a proposta de uma almofada de 500 milhões.

"Nunca estabeleci nenhum tecto ao valor” da capitalização inicial do Novo Banco que resultou da resolução do BES em Agosto de 2014, disse a ex-ministra, acrescentando que o Banco de Portugal é a autoridade de resolução e que a separação de activos e passivos é feita pelo regulador. “Nunca podia dizer que sim ou não ao valor”, afirmou.

Albuquerque afirmou ainda que o valor preliminar do qual tem notas estava entre “5 e 5,5 mil milhões de euros”, lembrou que os auxílios de Estado se fazem “pelo mínimo” e que quando soube do valor final - os 4,9 mil milhões de euros - considerou que este seria o mínimo. Embora também o considerasse elevado: “4,9 mil milhões de euros também era muito”, disse. Acrescentou aos deputados que a intervenção do Governo era verificar se o Fundo de Resolução (FdR) teria meios disponíveis. “Foi feito um empréstimo de 3,9 mil milhões de euros” pelo FdR. “O que garante a devolução do empréstimo [ao Estado] é o que decorre da lei. Imaginemos que a [futura] venda [do banco de transição] teria sido feita por três mil milhões de euros. Estes seriam entregues ao FdR primeiro e os restantes 900 milhões de euros teriam de ser pagos pelo sistema financeiro”.

A antiga ministra das Finanças e ex-deputada do PSD afirmou ainda que não recebeu nenhum pedido de acesso à linha de capitalização pública e que a informação que passou à equipa de gestão do Novo Banco - que transitou do BES - foi que a linha de recapitalização pública já não existia “nos moldes” em que era mencionada por Vítor Bento, o primeiro presidente-executivo do banco.

Maria Luís Albuquerque, que era ministra das Finanças quando se deu a primeira tentativa de venda do Novo Banco, considerou “lamentável” que a operação não se tivesse concretizado, lembrando que o processo de venda é conduzido pelo regulador. A antiga deputada social-democrata disse ainda que não teve conhecimento sobre valores ou condições das propostas de compra do Novo Banco, porque o processo não chegou a essa fase.