Ténis: Gastão Elias e Tiago Cação nos quartos-de-final em Oeiras

Torneio da categoria challenger decorre no Complexo Desportivo do Jamor.

Gastão Elias e Tiago Cação garantiram nesta quinta-feira a qualificação para os quartos-de-final do Open de Oeiras I, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamor.

O jogador natural da Lourinhã, que figura no 358.º posto do ranking ATP, cedeu o primeiro set, mas conseguiu dar a volta ao encontro e bater o espanhol Roberto Ortega-Olmedo (299.º ATP) em três partidas, com os parciais de 3-6, 6-1 e 6-3, ao cabo de duas horas.

Graças ao triunfo, Elias vai voltar a disputar os quartos-de-final de uma prova do ATP Challenger Tour, ao fim de quase dois anos, desta feita frente ao eslovaco Alex Molcan (279.º ATP), que derrotou o croata Nino Serdarusic.

Tiago Cação, por sua vez, vai estrear-se nos quartos-de-final de um torneio do ATP Challenger Tour, depois da vitória ante o alemão Mats Moraing, 272.º colocado na hierarquia mundial, também em três sets, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 7-5, em 2h17m de um desafio que chegou a ser interrompido pela chuva.

“É uma sensação bastante especial. Treino aqui. É um misto de muita coisa positiva. Foi um encontro com altos e baixos. Tacticamente não comecei bem, pouco agressivo, mas depois tentei soltar-me. No final, acho que a chuva me beneficiou. No tempo em que estive parado fui tomar um banho, fiz uns sprints e uns saltos para entrar a todo o gás. E senti que isso deu-me um ascendente em campo”, comentou o jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis.

O próximo adversário do jogador de Peniche, de 23 anos, será o checo Zdenek Kolar (246.º ATP), que eliminou o austríaco Lucas Miedler (227.º ATP), por duplo 6-1.