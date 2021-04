Andebol: FC Porto em vantagem nos oitavos-de-final da Champions

O FC Porto venceu nesta quinta-feira, em casa, os dinamarqueses do Aalborg, por 32-29, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões de andebol.

Os “dragões”, que tentam chegar pela primeira vez aos quartos-de-final, já venciam ao intervalo por 18-14, graças a uma eficácia na finalização impressionante: 82%.

De resto, o FC Porto chegou a ter seis golos de vantagem no 25.º minuto da partida, mas o Aalborg melhorou significativamente a prestação defensiva no segundo tempo e chegou a igualar o encontro, aos 38 minutos.

Os portugueses melhoraram novamente a performance ofensiva nos últimos 15 minutos e voltaram a distanciar-se no marcador, com Victor Iturriza em plano de destaque, com oito golos marcados (os mesmos que Sebastian Barthold marcou pelo Aalborg).

“Estamos apenas a meio da eliminatória. Jogámos contra uma equipa muito boa, com um nível competitivo muito alto. Nestes tempos difíceis, deixa-me satisfeito ver a minha equipa a jogar a este nível”, resumiu o treinador do FC Porto, Magnus Andersson.

A segunda mão disputa-se na quarta-feira, na Dinamarca, com o vencedor da eliminatória a defrontar os alemães do Flensburg-Handewitt ou os croatas RK Zagreb.