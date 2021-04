Andebol: Dinamarca, Suécia e Egipto no grupo de Portugal em Tóquio

Fase de grupos do torneio olímpico vai ser disputada entre os dias 24 de Julho e 1 de Agosto.

A selecção portuguesa de andebol vai ter como adversários na fase de grupos dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 as congéneres da Dinamarca, Suécia, Japão, Egipto e Bahrein, ditou o sorteio realizado nesta quinta-feira em Basileia, na Suíça.

No Japão, para além da equipa anfitriã, Portugal terá pela frente no grupo B as poderosas selecções da Dinamarca (bicampeã mundial e quatro vezes campeã olímpica) e da Suécia (quatro vezes campeã mundial e outras tantas vice-campeã olímpica).

A Dinamarca impôs-se à Suécia por 26-24 na final do Mundial2021, disputado no Egipto, que será o primeiro adversário da selecção portuguesa, o que atesta bem da qualidade dos adversários lusos. O Bahrein é, à partida, o opositor mais acessível.

“O nosso objectivo é conseguirmos passar a primeira fase, ficando nos quatro primeiros lugares do grupo. Seguindo-se essa parte, o nosso objectivo será chegar às medalhas”, afirmou o seleccionador português, Paulo Jorge Pereira, em declarações reproduzidas pela Federação de Andebol de Portugal (FAP).

A fase de grupos vai ser disputada entre 24 de Julho e 1 de Agosto, avançando os quatro mais bem colocados para os quartos-de-final, marcados para 3 de Agosto, seguindo-se meias-finais e final, a 5 e 7 de Agosto, respectivamente.

“Quando existe um sorteio com equipas fortes acaba por ser sempre parecido ficarmos num grupo ou noutro. Vamos jogar da mesma forma, como se estivéssemos no Grupo A, porque cada equipa tem a sua especificidade e nós queremos ser competitivos com todas”, explicou o treinador.

Portugal tem um historial de embates negativo frente à Dinamarca (três derrotas nos jogos já disputados), Suécia (um triunfo, no Europeu de 2020, contra três desaires) e Egipto (um empate e uma derrota), tendo vencido o Japão no único encontro entre as duas selecções.

“O Japão mostrou uma altíssima qualidade no Mundial, assim como Dinamarca, Suécia e Egipto”, realçou Paulo Jorge Pereira, apontando como prioridade a qualificação para o Europeu de 2022, no final de Abril e no início de Maio. “Primeiro temos ainda uma qualificação para o Campeonato da Europa para terminar e é nisso que estamos focados, neste momento, só após estes dois jogos é que viraremos as atenções para os Jogos Olímpicos e oxalá consigamos escrever história”, concluiu.