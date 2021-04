Joana Serrat antecipa com Pictures um novo álbum, a lançar em Junho

Lançada no início de Março como single, chegou agora a videoclipe Pictures, canção que anuncia o quinto e novo álbum da cantautora catalã Joana Serrat, cujas canções, maioritariamente compostas em inglês, são uma mescla de folk, pop e rock. Influenciada por nomes que vão de Joanna Newsom, Cat Power ou Neil Young a Bob Dylan ou Pete Seeger, já actuou em Portugal, nos festivais de Paredes de Coura ou no NOS Primavera Sound. O novo álbum chegará no próximo mês de Junho.

Foi como J.S.T. que se lançou na música, em 2008, com um disco intitulado Liffely. Mas Joana Serrat i Tarré, catalã nascida em 1983, em Vic (capital da comarca de Osona, Barcelona), viria a deixar esse acrónimo, apresentando-se apenas como Joana Serrat. E se esse primeiro disco, ainda assinado como J.S.T., nascera de uma estadia em Dublin, na Irlanda, permitindo-lhe actuar nesse ano de 2008 em Portugal e no sul de França, os seguintes viriam bem mais tarde. Lançou ainda um segundo disco como J.S.T., Hit The Pavement, também em edição de autor (como o primeiro), mas não chegou sequer a promovê-lo, daí não constar da sua discografia oficial.

Fruto do trabalho acumulado desde 2009, lançou em 2012 um álbum duplo, The Relief Sessions, o primeiro como Joana Serrat, mas ainda auto-editado, surgindo os seguintes com o selo El Segell del Primavera: Dear Great Canyon (2014), Cross The Verge (2016), Grabolosa (um EP com quatro das canções de Cross The Verge cantadas em catalão) e Dripping Springs (2017). O seu quinto e próximo álbum como Joana Serrat, Hardcore From The Heart, será lançado no dia 11 de Junho deste ano e terá 10 canções: Easy, Pictures (lançada em single em Março e agora estreada em vídeo), These roads, You’re with me everywhere I go, Summer never ends, How to make you love me, Demons, Take me back where I belong, Hotel room 609 e Wild beast.