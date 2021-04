Quinta, na TV: Tarantino, Scorsese, Os Invisíveis e Os Filhos da Madrugada

CINEMA

Códigos de Guerra

Nos Studios, 17h45

Um drama bélico de John Woo. Na II Guerra Mundial, a língua dos navajo é usada como código nas transmissões dos EUA. Um fuzileiro (Nicolas Cage) tem a missão de proteger um índio, sabendo que, se ele for parar às mãos do inimigo, poderá ter de o matar para proteger o código.

Vivarium - A Tua Casa. Para Sempre

TVCine Top, 21h30

Tom (Jesse Eisenberg) e Gemma (Imogen Poots) contactam um agente imobiliário (Jonathan Aris) que os leva a um grande empreendimento de casas idênticas. Mostra-lhes a número nove e desaparece. Atónitos, decidem ir embora. Mas, por mais voltas que dêem, os caminhos conduzem-nos sempre àquela casa. Lorcan Finnegan realiza.

Pulp Fiction

AMC, 23h07

A obra que impôs Quentin Tarantino. O realizador desenha genuínas, irónicas e cruéis atmosferas de marginalidade no meio do mais vulgar quotidiano. Depois, coloca nelas assassinos profissionais, gangsters implacáveis, miúdas desmioladas, pugilistas de terceira, sádicos de bairro e assaltantes românticos. Premiado com a Palma de Ouro em Cannes e o Óscar de melhor argumento original, o filme conta com John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Harvey Keitel e Maria de Medeiros.

Taxi Driver

Cinemundo, 2h10

Obra-prima de Martin Scorsese, com argumento de Paul Schrader. Robert De Niro é um taxista ex-veterano da Guerra do Vietname, atormentado pelo passado. O filme foi nomeado para quatro Óscares: melhor filme, actor principal (De Niro), actriz secundária (Jodie Foster) e banda sonora (Bernard Herrmann).

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A Linha da Frente saiu à rua em busca d’Os Invisíveis, para mostrar que “os sem-abrigo da pandemia têm rosto e são cada vez mais”. A reportagem é da jornalista Sandra Vindeirinho, com imagem de António Antunes e Carlos Pinota, e edição de Pedro Pessoa.

Os Filhos da Madrugada

RTP3, 22h35

Estreia. Anabela Mota Ribeiro inaugura hoje uma série de entrevistas em que a selecção de convidados obedece apenas a uma condição: nasceram e cresceram depois da Revolução dos Cravos. O programa nasce do “desejo de conhecer, de aprender, de sentir o pulso do país e daquilo a que chamo ‘a vida de todos os dias’”, explica a apresentadora, no sentido de oferecer uma amostra – ou, nas suas palavras, um “mosaico polifónico, heterogéneo” – do Portugal democrático. Serão 25 retratos de pessoas de diferentes geografias e ramos de actividade (um por dia, até 25 de Abril), a começar hoje pela escritora Djaimilia Pereira de Almeida (n. 1982, Luanda), autora de Esse Cabelo e Luanda, Lisboa, Paraíso.

SÉRIE

Amantes na Fronteira

RTP2, 22h55

Estreia. Ana Moreira, Tasuko Emoto, Yuta Nakano e António Durães dão vida à mini-série realizada por Atsushi Funahashi (que tem uma versão em filme). Conta uma história de amor e vingança em dois países, a dois tempos e entre duas catástrofes: o sismo de 1755, em Portugal, e o de 2011, no Japão.

DOCUMENTÁRIO

Worn Stories

Netflix, streaming

Produzida por Jenji Kohan (Erva, Orange Is the New Black), a série documental explora, ao longo de oito episódios, o significado de certas peças de roupa para um grupo de pessoas, tudo contextualizado por rostos conhecidos e imagens de arquivo.

CIRCO

Cirque du Soleil: Quidam

RTP1, 00h48

A jovem Zoe tenta preencher o vazio da sua existência com a ajuda de personagens imaginárias. Está dado o mote para o mundo montado neste espectáculo da trupe canadiana de novo circo. Estreado em 1996 e dirigido por Franco Dragone, Quidam é animado por dançarinos, ginastas acrobáticos, contorcionistas, acrobatas aéreos, palhaços, actores, músicos, vocalistas e outros artistas de uma dezena de países.

INFANTIL

A Ilha do Panda

Panda, 19h45

Estreia. O canal celebra o 25.º aniversário com o lançamento desta nova produção, em que o Panda, os Caricas e outros amigos viajam para uma ilha em busca de um tesouro, de mapa na mão e prontos para os desafios da espécie de peddy paper que têm pela frente. A Ilha do Panda é o ponto alto do programa da festa, mas os parabéns são cantados ao longo de todo o dia. A partir das 9h são emitidas selecções de episódios festivos de A Porquinha Peppa, Esme & Roy, Powerbirds, Masha e o Urso, Super Wings, Rev & Roll, Noddy e Sissi.