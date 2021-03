Veja se a sua freguesia é uma das 10, em Lisboa, que já podem fazer testes gratuitos em farmácias

A testagem é feita por profissionais da rede de farmácias e a marcação dos testes pode ser feita presencialmente nas farmácias aderentes ou através do número 1400.

Um programa de testagem em massa com testes rápidos gratuitos começou esta quarta-feira de manhã nas 10 freguesias de Lisboa com maior incidência de covid-19, com uma adesão de, para já, 68 farmácias.

Para assinalar a iniciativa, os presidentes da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e da Associação Nacional de Farmácias, Paulo Cleto Duarte, parceiros neste projecto, estiveram na farmácia Marvila, uma das 68 que, para já, permitem esta testagem em massa em freguesias da capital.

“O que este programa faz é acrescentar uma nova camada de protecção e assegurar que as pessoas que estão nas freguesias que estão num patamar limite do desconfinamento […] têm possibilidade de realizar dois testes por mês de forma gratuita”, realçou Fernando Medina.

O autarca afirmou que até esta quarta-feira de manhã tinham aderido ao programa 68 farmácias, mas o número poderá chegar a mais de 200 nos próximos dias.

​​​​​​A testagem é feita segundo um conceito de proximidade aos utentes, por profissionais da rede de farmácias, “que, no caso de haver registos positivos, imediatamente os reportam no SINAVE”, sistema gerido pelo Ministério da Saúde, explicou Fernando Medina.

Paulo Cleto Duarte destacou que, além de Lisboa, a ANF “já tem outros contactos de municípios da região de Lisboa e Vale do Tejo e de outras zonas do país” para aderirem a um programa semelhante.

Freguesias Abrangidas pelo Plano Municipal de Testagem

Ajuda

Alvalade

Arroios

Estrela

Marvila

Olivais

São Vicente

Santa Clara

Santa Maria Maior

Santo António

A marcação dos testes pode ser feita presencialmente nas farmácias aderentes ou através do número 1400, que funciona 24 horas por dia.

No entanto, esta situação pode alterar-se, à medida que a percentagem de casos covid-19 por 100 mil habitantes também se altere, salientou Medina.

​​​​​​​A lista das farmácias aderentes estão disponíveis nos sites da CML e ANF.