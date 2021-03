Parlamento proíbe caça desportiva de aves

O Parlamento aprovou a proibição da caça desportiva do tiro ao voo esta quarta-feira, com a aprovação dos projectos de lei de PAN e PEV sobre o tema. Os votos contra do PSD, CDS, PCP, Iniciativa Liberal e Chega não foram suficientes para travar esta proposta legislativa, que contou com o apoio do Partido Socialista.

O PAN apresentou um projecto de lei que se focava na proibição do tiro ao voo de aves libertadas de cativeiro com o único propósito de serem utilizadas neste tipo de caça. O anterior projecto de lei apresentado pelo PAN sobre o mesmo tema tinha sido rejeitado em 2018: apesar de ter reunido o apoio do PS, os votos contra de PSD, CDS e PCP reprovaram a iniciativa.

A presente lei determina a proibição da utilização de animais vivos para a prática do tiro desportivo com arma de caça, comummente designado de tiro ao voo ou tiro ao pombo, mesmo que estes animais tenham sido criados para o efeito, nomeadamente espécimes de Columba livia, ainda que na sua forma doméstica, ou outras aves. Procedendo à quarta alteração à Lei n.º 92/95 de 12 de Setembro, que confere Protecção aos animais. Projecto de lei do PEV

Simultaneamente, o Partido Os Verdes (PEV) apresentou um projecto de lei em que propunha a proibição da utilização de animais vivos na prática desportiva do tiro com arma de caça. Esta prática usa, na maior parte dos casos, pombos criados em cativeiro.

No documento que sustenta este projecto de lei do PAN, o partido alega que o “tiro aos pombos” contraria “todos os princípios consagrados” na legislação portuguesa, considerando que neste tipo de actividades, os animais são tratados como “meros objectos sem qualquer tipo de valor”. Relembrando os vários países em que a prática foi banida, o PAN condena o facto de Portugal ainda promover a realização desta prática.

“Isto coloca Portugal como um dos últimos redutos para esta prática cruel, que continua a ser promovida de forma discreta e quase clandestina para evitar a reprovação e contestação social ou os procedimentos jurídicos para impedir a sua realização, ainda que não possa ser considerada uma tradição cultural porque, na verdade, a tradição do ‘tiro aos pombos’ é, como acima referimos, uma tradição britânica que já não é permitida por lei. Mas, mesmo que fosse uma tradição nacional (que não é), tal não poderia justificar a crueldade com que são tratadas as aves utilizadas pelos praticantes desta modalidade”, escreve o PAN.

Por sua vez, o PEV considera não fazer sentido que “se organizem provas desportivas de tiro com arma de caça com animais vivos”, relembrando uma publicação do Comité Olímpico de Portugal onde é explicada a utilização de pratos na modalidade do tiro desportivo. “As componentes de formação e promoção do bem-estar individual e da saúde associadas a práticas desportivas não são conciliáveis com o desenvolvimento de práticas que colocam em causa o bem-estar animal”, escreve o PEV.

Federação de Columbofilia critica partido

Na página de Facebook do partido, ao apresentar o projecto de lei sobre o “tiro aos pombos” votado esta quarta-feira, a líder parlamentar do PAN, Inês de Sousa Real, fez referência a um acidente de um veículo que transportava dez mil pombos para uma competição. “Ficaram claramente evidentes as condições desumanas em que estes animais são transportados”, afirmou a líder parlamentar, referindo-se ao acidente.

Os comentários de Inês de Sousa Real motivaram uma reacção da Federação Portuguesa de Columbofilia, acusando o partido de fazer “um claro aproveitamento político” do acidente, traçando uma clara separação dos animais usados em provas de pombos-correios — afectados pelo acidente — e dos usados no “tiro ao pombo”.

“O veículo acidentado, e que é de forma descontextualizada referido na intervenção da representante do PAN, obedece a apertadas regras. Prova disso, é o facto de, dos 10 mil pombos-correio transportados, termos a lamentar a morte de 98, uma percentagem que nem chega a 1%”, escreve a Federação, em comunicado enviado às redacções.