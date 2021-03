Extrema-direita e negacionistas são ameaças à segurança do país

A extrema-direita e os negacionistas da pandemia covid-19 surgem no mais recente Relatório Anual de Segurança Interna, divulgado esta quarta-feira e referente ao ano de 2020, como uma das múltiplas ameaças à segurança interna do país.

O documento explica como o confinamento social imposto pela crise pandémica aumentou o tempo de exposição à Internet, em especial por parte dos jovens, “abrindo um leque de oportunidades para que os movimentos radicais de extrema-direita disseminassem conteúdos de propaganda e de desinformação”. Objectivo? Aumentar as suas bases sociais de apoio, galvanizar os sentimentos anti-sistema e reforçar a radicalização de base xenófoba, “recorrendo a um discurso apelativo da violência e do ódio, num momento em que a sociedade portuguesa é, também, confrontada com fenómenos de polarização ideológica”.

Neste contexto pandémico, acrescenta o relatório, “também se aproximaram de movimentos sociais inorgânicos nomeadamente dos grupos negacionistas da pandemia”. Destaque merece também, no que diz respeito à militância de rua, o nascimento de um novo grupo de extrema-direita, intitulado Resistência Nacional, que levou a cabo uma iniciativa junto à sede do SOS Racismo e o caso das ameaças, por correio electrónico, a deputados, militantes antifascistas e activistas anti-racistas a que estará ligado um outro grupo extremista, autodenominado Nova Ordem de Avis.

A esta escalada de tensão entre a extrema-direita e os seus adversários políticos, com recurso a manobras intimidatórias, o relatório acrescenta “os riscos de radicalização violenta online de jovens portugueses que poderão conduzir nos próximos anos ao agravamento da ameaça”, muito embora numa dimensão inexpressiva quando comparada com outros países europeus.