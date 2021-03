Covid-19. Portugal regista três mortes e 618 casos. Incidência desce, R(t) estabiliza

Portugal registou, esta terça-feira, três mortes e 618 novos casos de covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 821.722 casos confirmados e 16.848 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de terça-feira, foram divulgados esta quarta-feira pela DGS.

Há menos 26 pessoas hospitalizadas em relação ao balanço anterior e menos duas nos cuidados intensivos. No total, 558 doentes estão ainda internados, 127 destes nos cuidados intensivos.

Existem também mais 707 pessoas recuperadas, num total de 778.210 recuperações desde Março de 2020. Feitas as contas, há menos 92 casos activos, o que significa que 26.664 portugueses ainda lidam com a doença (o número mais baixo desde 31 de Dezembro). Há 15.800 contactos em vigilância pelas autoridades, menos 53 do que no último balanço.

As vítimas mortais que figuram na última actualização eram todos homens: um tinha mais de 80 anos, outro entre 70 e 79 anos e um terceiro entre 60 e 69 anos. Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 8845 são homens e 8003 são mulheres. Das 16.848 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.100 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,9%.

Incidência da doença desce, R(t) estabiliza

O país mantém-se na zona verde da matriz de risco. Os quadrados da matriz que colocamos no topo deste artigo ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento e combinam a incidência do vírus (o número de casos por cada 100 mil habitantes) com o índice da transmissibilidade, o Rt (o número de casos de infecção a que uma pessoa com covid-19 dá origem). Se os indicadores permanecerem na área verde, o desconfinamento poderá continuar avançar, mas se o país chegar à zona amarela ou vermelha, a reabertura da sociedade e da economia poderá ser travada ou revertida.

Segundo os últimos dados, o indicador R(t) (o índice de transmissibilidade), nacional e do continente fixa-se nos 0,94 (o mesmo valor registado desde domingo). Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes fixa-se em 65,3 novos casos se for considerado todo o país, uma descida em relação aos 70 casos registados no dia anterior. O continente regista um valor ligeiramente abaixo: 62,4 novas infecções por 100 mil habitantes, valor que também representa um decréscimo em relação à actualização anterior (63,4 casos).

O Governo vai decidir esta quinta-feira se o desconfinamento avança para a próxima etapa, prevista para 5 de Abril, segundo anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa na passada sexta-feira. A ministra destacou que o R(t) aproxima-se de forma “muito significativa” de 1 e que é preciso “cautela no processo de desconfinamento”. Porém, afirmou que ninguém fará das linhas da matriz de risco para desconfinar “absolutos travões”, embora tenha notado que ultrapassar o Rt de 1 poderá abrandar o ritmo de reabertura do país.

Lisboa e Vale do Tejo com 43% dos novos casos

Grande parte dos novos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (271 novas infecções, o que corresponde a 43,8%) e na região Norte (210 casos, o que corresponde a 33,9%). O Norte continua a ser a região com o maior número de casos acumulados: há 330.673 casos confirmados e 5301 mortes (uma em 24 horas). Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 311.462 os registos de infecção e 7129 mortes por covid-19 (duas em 24 horas) — e é a região do país com mais vítimas mortais.

O Centro contabiliza 117.163 infecções (74 novas) e 2998 mortes (nenhuma em 24 horas). O Alentejo totaliza 29.080 casos (nove novos) e 970 mortes (nenhuma em 24 horas). No Algarve, há 20.675 casos de infecção (mais 35) e 353 óbitos (zero em 24 horas). A Madeira regista 8606 casos de infecção (11 novos) e 68 mortes (nenhuma em 24 horas). Já os Açores registam 4063 casos (mais 8) e 29 mortes (zero em 24 horas).

Na segunda-feira, registaram-se mais 388 infecções e duas mortes causadas pela covid-19 — o número mais baixo de óbitos desde 5 de Setembro.