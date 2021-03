O ex-vereador do PSD afasta qualquer entendimento político com Rui Moreira caso este não tenha maioria absoluta nas eleições autárquicas.

Foi com ambição de ganhar as eleições autárquicas que Vladimiro Feliz apresentou esta quarta-feira a sua candidatura à Câmara do Porto, juntando algumas das ideias que defende para uma cidade que “reclama por novas propostas e uma visão de futuro”.