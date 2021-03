Sofia Afonso Ferreira é candidata à Câmara Lisboa pelo Nós, Cidadãos!

Fundadora do movimento Democracia21 e ex-militante do PSD avança com candidatura à autarquia alfacinha.

Sónia Afonso Ferreira, vice-presidente do Nós Cidadãos!, é a candidata do partido à presidência da Câmara Municipal de Lisboa (CML) na eleição deste ano. O anúncio foi feito pelo partido, nesta quarta-feira, em comunicado.

Fundadora do movimento cívico Democracia21, Sónia Afonso Ferreira, com 44 anos, foi eleita vice-presidente do Nós, Cidadãos! no congresso realizado em Novembro do ano passado em Portalegre

A agora candidata à Câmara de Lisboa nasceu e vive em Lisboa onde trabalha como consultora de comunicação. A apresentação pública da candidatura, que tem como lema “Recuperar Lisboa”, será agendada “tendo em conta o calendário permitido e as directrizes da DGS”, revelou o partido.

Sónia Afonso foi militante do PSD ao longo de mais de 20 anos, tendo-se afastado do partido em 2018 para fundar o movimento Democracia 21. A consultora ainda quis criar um partido e começou a recolher as assinaturas necessárias para se tornar a primeira mulher a fundar um partido liberal e de direita em Portugal, mas não conseguiu e acabou por se concentrar no movimento Democracia XXI.



Em 2019, Sofia Afonso Ferreira candidatou-se às eleições legislativas como independente pelo Partido Popular Monárquico, depois de ter integrado a coligação Basta nas últimas eleições europeias, que não elegeu qualquer deputado para o Parlamento Europeu.

Fundado em 2015 a partir de vários movimentos cívicos, o Nós, Cidadãos! é o partido que apoiou nas eleições autárquicas de 2017 “o maior número de grupos de cidadãos em várias regiões do país”.

De acordo com um comunicado do partido, o Nós Cidadãos elegeu directamente em 13 concelhos, conseguiu uma presidência Câmara, 4 vereadores, 15 deputados em Assembleias Municipais e 42 presidentes e vogais de Junta de Freguesia.